Twitter Spaces özelliği web sürümüne geliyor

Küreselçaptaki pandemikrizi devam ederken sesli iletişim ihtiyacı da artıyor. Bu süreçte birçok farklı şirket Clubhouse'un peşinden giderek canlı odalar aracılığıyla iletişim kurmayı sağlayan yeni servisleri hayata geçiriyor. Facebook, Twitter, Instagram, Discord, Skype ve TikTok aslında bu alanda çalışmalar yapan şirketler arasında ilk sırada. Ayrıca LinkedIn de yine geçtiğimiz günlerde bu alana yatırım yapacağını duyuranlar arasında yer alıyor.

Twitter is working on @TwitterSpaces preview cards for the web app pic.twitter.com/wDaYfEGbCO

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 1, 2021

Twitter, kısa bir süre önce aktif ettiği sesli sohbet sistemi Spaces'i daha sonrasında Android için de geliştirmeye başladı. Yani aslında Clubhouse'takiAndroiduygulamasının yokluğu Twitter'a bu noktada hareket alanı sağlıyor. Son olarak gelinen noktada ise Twiter'ın bu özelliği web sürümüne de açacağı netleşti.

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Böylece özelliğin yalnızca iOS ya da Android uygulama tarafında değil, websürümüne de genişliyor olması kullanıcı sayısının doğrudan artacağı anlamına geliyor.

TEKNOLOJİ LinkedIn de Clubhouse benzeri bir sesli sohbet özelliği geliştiriyor