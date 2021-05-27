Twitter Spaces sohbetlerine masaüstünden katılma özelliği geldi

Pandemiyle birlikte uzaktan çalışma dönemi hayata geçti ve bu da beraberinde 'sesli iletişim' ihtiyacını doğurdu. Hal böyle olunca hem sesli hem de görüntülü iletişim imkanı sağlayan uygulamaların popülerliği arttı.

Tabii Clubhouse gibi sesli odalarla görüşme sağlayan çeşitli servisler de duyuruldu. Twitter'ın sesli iletişim sistemi Spaces ise güncellemelerle yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor.

starting today, spaces will be available on https://t.co/RD57W4QZPz (mobile web, desktop web)

our focus areas:

- infrastructure and listening UI that adapts to your screen size

- setting reminders for scheduled spaces

- accessibility and transcriptions pic.twitter.com/Wb0DQktkhD

— Spaces (@TwitterSpaces) May 26, 2021

Şirket, Çarşamba gününden itibaren mobil kullanıma ek olarak masaüstü kullanıcılarının da artık web tarayıcı üzerinden Twitter Spaces'e katılmanın mümkün olacağını duyurdu.

Twitter, sesli sosyal ağ Clubhouse ve bu alanda daha sonradan hayata geçirilen servislerle rekabet etmek için son birkaç aydır Spaces tarafındaki çalışmaları hızlandırmış durumda. Hatta Mayıs başında 600'den fazla takipçiye sahip tüm kullanıcılara sunuldu.

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TEKNOLOJİ Twitter Spaces özelliği web sürümüne geliyor

TEKNOLOJİ Twitter Spaces artık 600'den fazla takipçisi olan hesaplarda kullanılabiliyor