Teknoloji Twitter Spaces sohbetlerine masaüstünden katılma özelliği geldi
İNTERNET

Twitter Spaces sohbetlerine masaüstünden katılma özelliği geldi

Twitter, Clubhouse benzeri Spaces sesli odalar özelliğine artık mobilin yanı sıra masaüstü tarafından da katılmayı sağlıyor. Henüz oda açmak mümkün değil ama ilerleyen süreçte bu özelliğin de hayata geçmesi söz konusu.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter Spaces sohbetlerine masaüstünden katılma özelliği geldi
Twitter

Pandemiyle birlikte uzaktan çalışma dönemi hayata geçti ve bu da beraberinde 'sesli iletişim' ihtiyacını doğurdu. Hal böyle olunca hem sesli hem de görüntülü iletişim imkanı sağlayan uygulamaların popülerliği arttı.

Tabii Clubhouse gibi sesli odalarla görüşme sağlayan çeşitli servisler de duyuruldu. Twitter'ın sesli iletişim sistemi Spaces ise güncellemelerle yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor.

Şirket, Çarşamba gününden itibaren mobil kullanıma ek olarak masaüstü kullanıcılarının da artık web tarayıcı üzerinden Twitter Spaces'e katılmanın mümkün olacağını duyurdu.

Twitter, sesli sosyal ağ Clubhouse ve bu alanda daha sonradan hayata geçirilen servislerle rekabet etmek için son birkaç aydır Spaces tarafındaki çalışmaları hızlandırmış durumda. Hatta Mayıs başında 600'den fazla takipçiye sahip tüm kullanıcılara sunuldu.

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