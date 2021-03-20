Teknoloji Twitter ücretli abonelik için geri al özelliğini test ediyor
İNTERNET

Twitter ücretli abonelik için geri al özelliğini test ediyor

Twitter, bir süredir gündemde olan 'geri al' özelliğini ücretli şekilde abone olan kullanıcılara sunabilir. Şu anda test aşaması devam etse de söylentiler yakında bu sistemin ve abone özelliğinin hayata geçirileceğini gösteriyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter
Twitter

Yeni bilgiler, Twitter'ın yakın zamanda 'geri al' özelliğini aktif edeceği yönünde. Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong, bu özelliğin abonelikhizmetiylebirlikte kullanıcılara sunulacağını ifade ediyor. Böylece atılantweet'lerde hata fark edildiğinde kullanıcı kısa süre içinde tweet'i geri alabiliyor.

Her ne kadar Twitter bu tip bir özelliğin test aşamasında olduğunu belirtse de abonelik hizmetiylesunulup sunulmayacağı hakkında açıklama yapmıyor. Bu açıklamanın henüz gelmemiş olması, geliştirme aşamasının henüz beklenenseviyede olmamasından kaynaklanabilir.

Ayrıca düğme tasarımının sitenin iletiyi tam anlamıyla görmeden önce birkaç saniye beklediği de özellikle belirtiliyor. Yani aslında bu özellik bir anlamda Gmail'in geri al sistemine benzer mantıkta çalışıyor.

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