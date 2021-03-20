Twitter ücretli abonelik için geri al özelliğini test ediyor

Yeni bilgiler, Twitter'ın yakın zamanda 'geri al' özelliğini aktif edeceği yönünde. Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong, bu özelliğin abonelikhizmetiylebirlikte kullanıcılara sunulacağını ifade ediyor. Böylece atılantweet'lerde hata fark edildiğinde kullanıcı kısa süre içinde tweet'i geri alabiliyor.

Twitter is working on app subscription for paid features like “Undo Tweet” https://t.co/CrqnzIPcOHpic.twitter.com/Ct16Gk2RL1

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 19, 2021

Her ne kadar Twitter bu tip bir özelliğin test aşamasında olduğunu belirtse de abonelik hizmetiylesunulup sunulmayacağı hakkında açıklama yapmıyor. Bu açıklamanın henüz gelmemiş olması, geliştirme aşamasının henüz beklenenseviyede olmamasından kaynaklanabilir.

Ayrıca düğme tasarımının sitenin iletiyi tam anlamıyla görmeden önce birkaç saniye beklediği de özellikle belirtiliyor. Yani aslında bu özellik bir anlamda Gmail'in geri al sistemine benzer mantıkta çalışıyor.

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