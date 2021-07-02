Teknoloji Twitter yalnızca güvenilir arkadaşlara tweet atmaya izin verebilir
İNTERNET

Twitter yalnızca güvenilir arkadaşlara tweet atmaya izin verebilir

Twitter, bir süredir Instagram'da yer alan 'Yakın Arkadaşlar' sistemine benzer bir özellik geliştiriyor. Güvenilir Arkadaşlar olarak tanımlanan yeni özellik, tweet'lerin yalnızca belirli bir grup tarafından görüntülenmesini sağlıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter yalnızca güvenilir arkadaşlara tweet atmaya izin verebilir
Twitter

Twitter, belirli insanlarla tweet paylaşmanın yeni yollarını test ediyor. Şirket, kullanıcıların hesap ya da gizlilik ayarlarını değiştirmek zorunda kalmadan tweet'leri hedeflemesini sağlayan yeni özellikler için iki yeni konsepti göstermiş durumda.

İlki, insanların 'Güvenilir Arkadaşlar' özelliğiyle tweet'lerin yalnızca bazı kişiler tarafından görünmesi sağlanabiliyor. Bu aslında Instagram'daki 'Yakın Arkadaşlar' sistemiyle benzer mantıkta çalışıyor. Twitter tasarımcısı Andrew Courter tarafından paylaşılan bir fotoğrafa göre Twitter'ın yeni sürümü, yanıt veren kişilerin belirlenebilmesinin yanında hedef kitleyi değiştirmeyi de sağlıyor.

Twitter'ın şu anda sunduğu kronolojik ve algoritmik zamançizelgesine alternatif sunacak bir şekilde belki de daha önce güvenilir arkadaşlardan yapılan paylaşımların gösterilmesi gibi bir durum söz konusu.

Kullanıcıların görmemeyi tercih ettikleri bazı kelimeler ve kelime öbeklerinin seçilmesi konusunda da bazı düzenlemeler var.

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