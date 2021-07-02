Twitter yalnızca güvenilir arkadaşlara tweet atmaya izin verebilir

Twitter, belirli insanlarla tweet paylaşmanın yeni yollarını test ediyor. Şirket, kullanıcıların hesap ya da gizlilik ayarlarını değiştirmek zorunda kalmadan tweet'leri hedeflemesini sağlayan yeni özellikler için iki yeni konsepti göstermiş durumda.

İlki, insanların 'Güvenilir Arkadaşlar' özelliğiyle tweet'lerin yalnızca bazı kişiler tarafından görünmesi sağlanabiliyor. Bu aslında Instagram'daki 'Yakın Arkadaşlar' sistemiyle benzer mantıkta çalışıyor. Twitter tasarımcısı Andrew Courter tarafından paylaşılan bir fotoğrafa göre Twitter'ın yeni sürümü, yanıt veren kişilerin belirlenebilmesinin yanında hedef kitleyi değiştirmeyi de sağlıyor.

Twitter'ın şu anda sunduğu kronolojik ve algoritmik zamançizelgesine alternatif sunacak bir şekilde belki de daha önce güvenilir arkadaşlardan yapılan paylaşımların gösterilmesi gibi bir durum söz konusu.

REKLAM

Kullanıcıların görmemeyi tercih ettikleri bazı kelimeler ve kelime öbeklerinin seçilmesi konusunda da bazı düzenlemeler var.

TEKNOLOJİ Twitter Spaces özelliği web sürümüne geliyor