Twitter yanıltıcı tweet'leri bildirmek için yeni bir araç geliştiriyor

Twitter, yalan ya da yanlış bilgi içeren tweet'ler için önemli düzenlemeler yapıyor. Şirket, bu yeni sistemi şu anda ABD,Güney Kore ve Avustralya'daki bazı insanlar için test ediyor. Asıl önemli nokta kullanıcıların tweet'leri 'yanıltıcı' olarak işaretleyebiliyor olması.

Ancak yapılan değişiklikle birlikte, kullanıcılar artık seçimlere ilişkin tweet'leri ya da COVID-19 ile yanlış bilgileri bildirebiliyor. Bu, Twitter'ın son 1,5 yılda yaptığı diğer gerçekleri kontrol etme ve yanlış bilgileri ortadan kaldırma çabalarının bir sonucu olarak görülüyor.

Twitter, bu yeni araçla birlikte yalan yanlış bilgileri daha kolay fark edip ortadan kaldırmayı planlıyor.

Şu anda, bildirilen tweet'lerin nasıl ele alınacağı belli değil. Yanlışlıkları çürütmek için geniş bir doğrulayıcı ağı kullanan Facebook'un aksine, Twitter'ın gerçekleri kontrol etme girişimleri daha dar odaklı. Şirketin konuyla alakalı açıklaması ise şu şekilde:

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Bu yeni sistem, eğilimleri belirlememize yardımcı olarak daha geniş yanlış bilgilendirme çalışmalarımızın hızını ve ölçeğini iyileştirecek.

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