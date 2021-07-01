Teknoloji Twitterdan yeni adım Artık iki faktörlü doğrulamada güvenlik anahtarı donanımı kullanılabiliyor
İNTERNET

Twitter'dan yeni adım: Artık iki faktörlü doğrulamada güvenlik anahtarı donanımı kullanılabiliyor

Twitter, mevcut sistemde yıllardır var olan iki adımlı doğrulama sistemini son olarak güvenlik anahtarı donanımıyla güncelledi. Yani artık isteyen kullanıcılar yalnızca güvenlik anahtarı donanımıyla bu sistemi aktif edebiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitterdan yeni adım: Artık iki faktörlü doğrulamada güvenlik anahtarı donanımı kullanılabiliyor
Twitter

Twitter, birkaç ay önce yapılan açıklamayla birlikte iki faktörlü kimlik doğrulama için güvenlik anahtarı sisteminin hayata geçeceğini açıklamıştı. Dün yapılan duyuruyla birlikte artık bu özelliğin hayata geçtiği de netleşmiş oldu.

  • İki faktörlü kimlik doğrulama nedir?

    İki adımlı doğrulama ya da iki adımlı kimlik doğrulama kullanıcının bildiği bir şeyi (şifre) ve kullanıcının sahip olduğu ya da kullanıcının olduğu dışında ikinci bir faktörü kullanarak kullanıcının sahipliğini iddia ettiği kimliği doğrulama methodudur. (Wikipedia)

Normal şartlarda Twitter'da zaten iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği mevcut. Hatta şu ana kadar güvenlik anahtarıyla da aktif edilebiliyordu. Ama bugün gelinen noktada artık sadece güvenlik anahtarı üzerinden de bu sistemi kurmak mümkün hale geliyor. Tabii doğrudan güvenlik anahtarının SMS ile doğrulamaya göre çeşitli avantajları da var.

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