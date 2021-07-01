Twitter'dan yeni adım: Artık iki faktörlü doğrulamada güvenlik anahtarı donanımı kullanılabiliyor

Twitter, birkaç ay önce yapılan açıklamayla birlikte iki faktörlü kimlik doğrulama için güvenlik anahtarı sisteminin hayata geçeceğini açıklamıştı. Dün yapılan duyuruyla birlikte artık bu özelliğin hayata geçtiği de netleşmiş oldu.

Now security keys can be your one and only two-factor authentication method on mobile and web.

Learn more about how security keys can protect your account from attacks: https://t.co/Ta7uQSFhi6pic.twitter.com/aPDOnbRtVk

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 30, 2021

İki faktörlü kimlik doğrulama nedir? İki adımlı doğrulama ya da iki adımlı kimlik doğrulama kullanıcının bildiği bir şeyi (şifre) ve kullanıcının sahip olduğu ya da kullanıcının olduğu dışında ikinci bir faktörü kullanarak kullanıcının sahipliğini iddia ettiği kimliği doğrulama methodudur. (Wikipedia)

Normal şartlarda Twitter'da zaten iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği mevcut. Hatta şu ana kadar güvenlik anahtarıyla da aktif edilebiliyordu. Ama bugün gelinen noktada artık sadece güvenlik anahtarı üzerinden de bu sistemi kurmak mümkün hale geliyor. Tabii doğrudan güvenlik anahtarının SMS ile doğrulamaya göre çeşitli avantajları da var.

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