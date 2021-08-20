Teknoloji Twitterın Direkt Mesaj kısmı daha yetenekli hale geliyor
İNTERNET

Twitter'ın Direkt Mesaj kısmı daha yetenekli hale geliyor

Twitter'ın hem Android hem de iOS için beta kapsamında test ettiği yeni sürümle birlikte Direkt Mesaj bölümü çok daha efektif bir şekilde kullanılabiliyor. Özellikle çok sayıda fazla kişiye mesaj yönlendirme sistemi en dikkat çekici detayların başında geliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitterın Direkt Mesaj kısmı daha yetenekli hale geliyor
Twitter

Twitter'ın Direkt Mesaj özelliği yeni güncellemenin ardından çok daha işlevsel hale geliyor. En dikkat çekici detayların başında ise çok fazla kişiye eşzamanlı olarak mesaj gönderilebilmesi yer alıyor. Ayrıca tweet'ler de yönlendirmeyle birlikte DM'den 20 kişiye kadar gönderilebiliyor.

Şu ana kadar mesajların sonunda saatleri gösteren Twitter, bundan böyle mesajları günlerle gruplandırıyor. Yapılan açıklama saat sisteminin karmaşaya yol açtığı yönünde.

Twitter Direkt Mesaj, 20 kişiye kadar yönlendirme yapmayı sağlıyor.
Twitter Direkt Mesaj, 20 kişiye kadar yönlendirme yapmayı sağlıyor.

Güncellenen DM özelliklerinin yakın zamanda hem Android hem de iOS tarafına gelmesi bekleniyor. Ayrıca bu noktada mesaj reaksiyonlarının aynı şekilde kullanılabileceğini de eklemek gerekiyor.

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