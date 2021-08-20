Twitter'ın Direkt Mesaj kısmı daha yetenekli hale geliyor

Twitter'ın Direkt Mesaj özelliği yeni güncellemenin ardından çok daha işlevsel hale geliyor. En dikkat çekici detayların başında ise çok fazla kişiye eşzamanlı olarak mesaj gönderilebilmesi yer alıyor. Ayrıca tweet'ler de yönlendirmeyle birlikte DM'den 20 kişiye kadar gönderilebiliyor.

Şu ana kadar mesajların sonunda saatleri gösteren Twitter, bundan böyle mesajları günlerle gruplandırıyor. Yapılan açıklama saat sisteminin karmaşaya yol açtığı yönünde.

Twitter Direkt Mesaj, 20 kişiye kadar yönlendirme yapmayı sağlıyor.

Güncellenen DM özelliklerinin yakın zamanda hem Android hem de iOS tarafına gelmesi bekleniyor. Ayrıca bu noktada mesaj reaksiyonlarının aynı şekilde kullanılabileceğini de eklemek gerekiyor.

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TEKNOLOJİ Twitter'ın sesli tweet özelliği altyazılarla güncelleniyor