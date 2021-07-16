Twitter'ın sesli tweet özelliği altyazılarla güncelleniyor

Twitter, neredeyse 1 yıl önce sesli tweet'leri hayata geçirdi ve erişilebilirlik özelliklerinin olmaması nedeniyle çok fazla eleştiriye maruz kaldı. Şimdi ise bu sistemi yeni özelliklerle güncelliyor. Artık CC düğmesine tıklandığında otomatik olarak oluşturulmuş altyazılar görüntülenebiliyor. Ancak seslitweet şu an için yalnızca iOS tarafında olduğu için Android'de kullanılamıyor.

We took your feedback and we’re doing the work. To improve accessibility features, captions for voice Tweets are rolling out today.

Now when you record a voice Tweet, captions will automatically generate and appear. To view the captions on web, click the “CC” button. https://t.co/hrdI19Itu6pic.twitter.com/pDlpOUgV6l

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2021

Twitter, geçen yıl iOS tarafında hayata geçirdiği sesli tweet özelliğini yeni erişilebilirlik seçenekleriyle düzenliyor. Bu noktada en dikkat çekici ayrıntı ise altyazı sistemi. Böylece kullanıcılar CC simgesiyle sesli tweet'lerin altyazılarını görüntüleyebiliyor.

Altyazılar İngilizce, Japonca, Portekizce, Türkçe, Arapça, Hintçe, Fransızca, Endonezyaca, Korece ve İtalyanca olarak mevcut.

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Twitter'ın konuyla alakalı açıklaması ise şöyle:

Hala erken olmasına ve ilk başta mükemmel olmayacağı bilinmemesine rağmen, hizmetimiz genelinde erişilebilirliği genişletip güçlendirmek için attığımız birçok adımdan biri ve gerçekten kapsayıcı bir hizmet oluşturma yolculuğumuza devam etmeyi dört gözle bekliyoruz.

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