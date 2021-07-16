Teknoloji Twitterın sesli tweet özelliği altyazılarla güncelleniyor
İNTERNET

Twitter'ın sesli tweet özelliği altyazılarla güncelleniyor

Twitter, geçen yıl iOS tarafında hayata geçirdiği sesli tweet özelliğini yeni erişilebilirlik seçenekleriyle düzenliyor. Bu noktada en dikkat çekici ayrıntı ise altyazı sistemi. Böylece kullanıcılar CC simgesiyle sesli tweet'lerin altyazılarını görüntüleyebiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitterın sesli tweet özelliği altyazılarla güncelleniyor
Twitter

Twitter, neredeyse 1 yıl önce sesli tweet'leri hayata geçirdi ve erişilebilirlik özelliklerinin olmaması nedeniyle çok fazla eleştiriye maruz kaldı. Şimdi ise bu sistemi yeni özelliklerle güncelliyor. Artık CC düğmesine tıklandığında otomatik olarak oluşturulmuş altyazılar görüntülenebiliyor. Ancak seslitweet şu an için yalnızca iOS tarafında olduğu için Android'de kullanılamıyor.

Twitter, geçen yıl iOS tarafında hayata geçirdiği sesli tweet özelliğini yeni erişilebilirlik seçenekleriyle düzenliyor. Bu noktada en dikkat çekici ayrıntı ise altyazı sistemi. Böylece kullanıcılar CC simgesiyle sesli tweet'lerin altyazılarını görüntüleyebiliyor.

Altyazılar İngilizce, Japonca, Portekizce, Türkçe, Arapça, Hintçe, Fransızca, Endonezyaca, Korece ve İtalyanca olarak mevcut.

Twitter'ın konuyla alakalı açıklaması ise şöyle:

    Hala erken olmasına ve ilk başta mükemmel olmayacağı bilinmemesine rağmen, hizmetimiz genelinde erişilebilirliği genişletip güçlendirmek için attığımız birçok adımdan biri ve gerçekten kapsayıcı bir hizmet oluşturma yolculuğumuza devam etmeyi dört gözle bekliyoruz.

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