Türk üniversiteleri bilimde hızla ilerliyor Üniversitelerimiz boş durmuyor: Şimdi de kızılötesine el attılar Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademisyenleri, kızılötesi bölgede çalışabilen LED projektör merceği geliştirdi. GAÜN Mühendislik Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bingül:"Projemizin amacı, tasarımı ve üretimi bize ait merceklerden oluşan, hem görünür hem de kızılötesi bölgede çalışabilen ve 10 dereceden daha az demet açıklığına sahip prototip LED projektörünün üretilmesi ve ülkemizin bu konudaki dışa bağımlılığının kısmen azaltılmasıdır" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi 15 Haziran 2020, 11:35 Son Güncelleme: 15 Haziran 2020, 11:39 AA