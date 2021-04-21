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Teknoloji Uygulamaları çökerten WebView konusunda Google yeni çözüm üretiyor
İNTERNET

Uygulamaları çökerten WebView konusunda Google yeni çözüm üretiyor

Google, Android'de geçen ay yaşanan ve milyonlarca kullanıcıyı etkileyen WebView sorununu ortadan kaldırmak için yeni bir Güvenli Mod geliştiriyor. Böylece çökme sorunlarının tarihe karışması bekleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Uygulamaları çökerten WebView konusunda Google yeni çözüm üretiyor
Google

Android'in WebView bileşeni geçtiğimiz ay Gmail, Google Pay ve çeşitli bankacılık uygulamaları da dahil olmak üzere düzinelerce uygulamanın kilitlenmesine ve hata vermesine neden oldu. Kalıcı bir düzeltme yayınlanmadan önce 8 saat süren hatanın ciddiyeti, Google'ı başka bir felaketten kaçınmak amacıyla ek değişiklikler yapmaya itiyor.

Böylece WebView hataları nedeniyle yaşanan çökme problemleri ortadan kalkıyor.
Böylece WebView hataları nedeniyle yaşanan çökme problemleri ortadan kalkıyor.

Yeni bir rapora göre Google, çökmenin nedenini açıklayarak Web Görünümü iyileştirmelerini ayrıntılarıyla paylaşıyor. Şirket, web sayfalarını açmak için WebView'a güvenen tüm uygulamaların, yazılımın deney ve yapılandırmateknolojisindeki bir hatanın sonucu olarak çöktüğünü belirtiyor. Sorunu ortadan kaldırmak için Chrome ve WebView'ın yeni sürümlerini yayınlaması gerekiyordu.

Web Görünümü iyileştirmenin anahtarı, geçmişin kendisini tekrar etmesi durumunda uygulamanın iyi bir duruma dönmesini sağlayacak yeni bir Güvenli Mod. Google ayrıca Play mağazasında Chrome ve Web Görünümü güncellemelerini hızlandırmayı planlıyor. Ayrıca, uygulamayı denetleme ve olaylar sırasında kullanıcılarla daha iyi iletişim kurma sözü veriyor.

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