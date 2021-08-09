Teknoloji Uzmanlara göre rastgele belirlenen üç kelime en güvenli şifrelerin oluşmasını sağlıyor
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Uzmanlara göre rastgele belirlenen üç kelime en güvenli şifrelerin oluşmasını sağlıyor

Birleşik Krallık Ulusal Siber Güvenlik Merkezi uzmanları, internette kullanılan güvensiz şifrelere vurgu yaparak, 'rastgele bir araya getirilen üç kelimenin' büyük oranda güvenli şifre oluşumu için fayda sağladığını açıkladı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Uzmanlara göre rastgele belirlenen üç kelime en güvenli şifrelerin oluşmasını sağlıyor
Şifre

Sosyal ağlar; uygulamalar ya da diğer tüm platformlar için güçlü şifreler büyük önem taşıyor. Ancak buna rağmen hem Türkiye'de hem de dünya genelinde 'çözülmesi kolay' şifreler revaçta. Özellikle 123456, qwerty ya da 1111 gibi karakterler en sık kullanılan şifreler arasında. Ama ne yazık ki bu şifreler güvenlik için büyük tehdit oluşturuyor.

Birleşik Krallık Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, güvenli şifreler konusunda yeni bir açıklama yaparak; rastgele üç kelimenin güvenli bir şifre oluşturmak için yeterli olduğunu ifade ediyor. Tabii bu kelimelerde de belirli kriterler büyük önem taşıyor. Bunlar arasında uzunluk, yenilik ve kullanılabilirlik ifadeleri geçiyor.

Standart parola, öngörülebilir karakter değiştirmeleri olan tek bir sözcük veya isimdir.

Uzmanların konuyla alakalı açıklaması şöyle:

  • Buna karşılık üç kelimelik bir parola, gerçekçi bir şekilde hatırlayabileceğiniz veya parola yöneticisi gibi güvenlik bir yerde saklayabileceğiniz bir şeydir. Rastgele karakter dizileri oluşturmak yerine farklı gereksinimlere göre uyarlamak ve değiştirmek daha kolaydır.
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