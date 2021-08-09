Uzmanlara göre rastgele belirlenen üç kelime en güvenli şifrelerin oluşmasını sağlıyor

Sosyal ağlar; uygulamalar ya da diğer tüm platformlar için güçlü şifreler büyük önem taşıyor. Ancak buna rağmen hem Türkiye'de hem de dünya genelinde 'çözülmesi kolay' şifreler revaçta. Özellikle 123456, qwerty ya da 1111 gibi karakterler en sık kullanılan şifreler arasında. Ama ne yazık ki bu şifreler güvenlik için büyük tehdit oluşturuyor.

Birleşik Krallık Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, güvenli şifreler konusunda yeni bir açıklama yaparak; rastgele üç kelimenin güvenli bir şifre oluşturmak için yeterli olduğunu ifade ediyor. Tabii bu kelimelerde de belirli kriterler büyük önem taşıyor. Bunlar arasında uzunluk, yenilik ve kullanılabilirlik ifadeleri geçiyor.

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Standart parola, öngörülebilir karakter değiştirmeleri olan tek bir sözcük veya isimdir.

Uzmanların konuyla alakalı açıklaması şöyle: