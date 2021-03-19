Uzun bekleyişin ardından yakında Twitter da Türkiye'de temsilci atayabilir

Geçen sene hayata geçen Sosyal Medya Yasası kapsamında sosyal ağların ve platformların Türkiye'de temsilci açması zorunlu hale geldi.

Gerekli düzenlemeler yakında yapılabilir

Bu kapsamda Facebook, YouTube, Dailymotion, Vkontakte ve TikTok temsilci atamış durumda. Ancak henüz temsilci atamayan irili-ufaklı bazı platformlar da var. Dolayısıyla temsilcilik atamayan şirketlere hem para hem de reklam gelirlerinin kapatılması cezası geliyor.

Uzun bir bekleyişin ardından Twitter da temsilci atama kararı almış durumda. Yapılan düzenleme sonrasında bu platformun da düzenlemelere uyacağı iddia ediliyor.

Twitter'ın yakın zamanda Türkiye'deki düzenlemeleri gerçekleştirileceği üzerinde duruluyor.

Temsilci atamayan şirketler ne gibi yaptırımlarla karşılaşıyor?

Temsilci atanacağını duyuran şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ancak buna rağmen konuyla alakalı açıklama yapmayan ve belirsizliğini koruyan şirketler de var. Türkiye'de temsilcilikatamayan şirketlere iki farklı yaptırım var. Bunlardan biri idariparacezası ve diğeri ise reklam gelirlerinin kapatılması.

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