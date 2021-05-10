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Teknoloji Uzun süredir üzerinde çalışılan Windows 10X rafa kalkıyor
İNTERNET

Uzun süredir üzerinde çalışılan Windows 10X rafa kalkıyor

Microsoft'un daha çok çift ekranlı sistemler için geliştirdiği Windows 10X, Windows 10 tarafındaki güncellemeler nedeniyle rafa kalkıyor. Yeni raporlar, Windows 10X'in tam anlamıyla ne zaman hayata geçeceğinin ise belirsiz olduğunu gösteriyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Uzun süredir üzerinde çalışılan Windows 10X rafa kalkıyor
Windows 10X

Microsoft, yıllardır Windows 10'un farklı bir versiyonunu hazırlamak için çaba sarf ediyor. Windows 10X olarak isimlendirilen sistem aslında uzun süredir konuşuluyor. Fakat ne yazık ki bir türlü beklenen olmuyor.

Son söylentiler ise Windows 10'un geliştirilmesi devam ettiği için Windows 10X sürecinin hayata geçmediği yönünde. Yani aslında bakılırsa Windows 10X, mevcut Windows 10'un geliştirilmeleri nedeniyle rafa kaldırılıyor.

  • Windows 10X nedir? Windows 10X, temelde Windows'un özellikleri üzerine kurgulanan daha hafif şeklinde geçiyor. Daha çok çift ekranlı sistemlerde kullanım için özellikler içeriyor.

Şirket bir yandan da Windows 10 için büyük bir güncelleme planlıyor. Sun Valley olarak isimlendirilen güncelleme, Mağaza tarafı da dahil olmak üzere çeşitli düzenlemeler ve iyileştirmeler içeriyor.

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