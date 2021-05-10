Uzun süredir üzerinde çalışılan Windows 10X rafa kalkıyor

Microsoft, yıllardır Windows 10'un farklı bir versiyonunu hazırlamak için çaba sarf ediyor. Windows 10X olarak isimlendirilen sistem aslında uzun süredir konuşuluyor. Fakat ne yazık ki bir türlü beklenen olmuyor.

Son söylentiler ise Windows 10'un geliştirilmesi devam ettiği için Windows 10X sürecinin hayata geçmediği yönünde. Yani aslında bakılırsa Windows 10X, mevcut Windows 10'un geliştirilmeleri nedeniyle rafa kaldırılıyor.

Windows 10X nedir? Windows 10X, temelde Windows'un özellikleri üzerine kurgulanan daha hafif şeklinde geçiyor. Daha çok çift ekranlı sistemlerde kullanım için özellikler içeriyor.

Şirket bir yandan da Windows 10 için büyük bir güncelleme planlıyor. Sun Valley olarak isimlendirilen güncelleme, Mağaza tarafı da dahil olmak üzere çeşitli düzenlemeler ve iyileştirmeler içeriyor.

TEKNOLOJİ Microsoft yeni bir Windows 10 mağazası inşa ediyor

TEKNOLOJİ Yeni güncellemeyle Windows 10'un Bluetooth bölümüne ince ayar geliyor