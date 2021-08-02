Veri güvenliği sebebiyle eski Android sürümüne destek sonlandırılıyor

Google, bir yandan Android 12 ile ilgili düzenlemelere devam ederken diğer yandan da eskiAndroid sürümlerine olan desteği sınırlandırmaya odaklanıyor. Destek sonlandırma konusu bundan 11 yıl önce hayata geçirilen Android 2.3.7 sürümü için de geçerli. Böylece 27 Eylül'den sonra Android'de varsayılan olarak gelen YouTube, Gmail ve Google Drive desteğini bitiriyor. Bununla birlikte diğer Google servislerine erişim de kısıtlanıyor.

Google, Android 2.3.7 için desteği 27 Eylül'de kesmiş oluyor.

Eski Android sürümlerini kullananlar ne yapacak?

Bu noktada eski Android sürümlerini kullanan kişiler Google hesabı ile servislere giriş yapmaya çalıştığında şifre uyarısı alacak. Android 3.0 Honeycomb sürümünün yüklü olduğu cihazlarda herhangi bir problem olmadan kullanıma devam edilebilecek. Google şimdiden bilgilendirme e-postalarını da göndermeye başladı.

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