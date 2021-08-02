Teknoloji Veri güvenliği sebebiyle eski Android sürümüne destek sonlandırılıyor
İNTERNET

Veri güvenliği sebebiyle eski Android sürümüne destek sonlandırılıyor

Google, bundan 11 yıl önce hayata geçirilen Android 2.3.7 sürümüne olan desteği 27 Eylül itibariyle sonlandırıyor. Yani bu tarihten itibaren YouTube, Gmail ve Google Drive gibi Google servislerini kullanmak mümkün olmayacak.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Veri güvenliği sebebiyle eski Android sürümüne destek sonlandırılıyor
Android

Google, bir yandan Android 12 ile ilgili düzenlemelere devam ederken diğer yandan da eskiAndroid sürümlerine olan desteği sınırlandırmaya odaklanıyor. Destek sonlandırma konusu bundan 11 yıl önce hayata geçirilen Android 2.3.7 sürümü için de geçerli. Böylece 27 Eylül'den sonra Android'de varsayılan olarak gelen YouTube, Gmail ve Google Drive desteğini bitiriyor. Bununla birlikte diğer Google servislerine erişim de kısıtlanıyor.

Google, Android 2.3.7 için desteği 27 Eylül'de kesmiş oluyor.
Google, Android 2.3.7 için desteği 27 Eylül'de kesmiş oluyor.

Eski Android sürümlerini kullananlar ne yapacak?

Bu noktada eski Android sürümlerini kullanan kişiler Google hesabı ile servislere giriş yapmaya çalıştığında şifre uyarısı alacak. Android 3.0 Honeycomb sürümünün yüklü olduğu cihazlarda herhangi bir problem olmadan kullanıma devam edilebilecek. Google şimdiden bilgilendirme e-postalarını da göndermeye başladı.

Android 12'de kayan ekran görüntüsü alma aracı nasıl kullanılır?
TEKNOLOJİ
Android 12'de kayan ekran görüntüsü alma aracı nasıl kullanılır?

Google Asistan Android 12 ile birlikte yeni özellikler kazanıyor
TEKNOLOJİ
Google Asistan Android 12 ile birlikte yeni özellikler kazanıyor
Abone Ol Google News
Amazon Ormanları alarm veriyor

Amazon Ormanları alarm veriyor

Artık dünyanın akciğeri değil: 926 kilometrekarelik alan yandı.
Kanada alev alev

Kanada alev alev

​2 milyon 700 bin hektarlık alan zarar gördü.
Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek uçak ve helikopterlerin söndürme çalışmaları sürerken insanlar yanıyor uçak gönderin videosu çekti

Gündoğmuş'un tahliye edilmesine karar verildi.

Kaliforniya'da alevler söndürülemiyor, acil durum ilan edildi

Sibirya'nın doğusundaki orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor.

Milyonlarca hektar küle döndü.

İlk defa 200 milyar doları geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.