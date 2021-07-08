Teknoloji WhatsApp arayüzü bir kez daha güncellendi
İNTERNET

WhatsApp arayüzü bir kez daha güncellendi

WhatsApp, yeni özelliklerin yanı sıra arayüzde de çeşitli düzenlemeler sunmaya devam ediyor. Beta kapsamında sınırlı bir kitleye açılan son güncelleme, daha minimalist bir görünümle birlikte profil simgelerinin ufalmasını ve sohbetler arasındaki ayracın ortadan kalkmasını sağlayacak.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsApp arayüzü bir kez daha güncellendi
WhatsApp

WhatsApp, epey uzun süredir beklenen çoklu cihaz özelliğini yakında erişime açıyor. Şu anda sınırlı sayıda kullanıcı için 'beta' kapsamında dağıtıma açılan özellik, uygulamayı 4 farklı cihaz üzerinden eşzamanlı olarak kullanmayı sağlayacak.

En yeni güncelleme ise WhatsApparayüzünde birtakım yenilikler içeriyor. Bunlardan mesajlaşmabölümünde profil simgesinin ufaltılmış olması. Artık fotoğraflar daha küçük gözüküyor. Buna ek olarak sohbetler arasındaki ayraç da kaldırılmış durumda. Yani artık sohbetleri ayrı ayrı bölen bir görünüm söz konusu değil.

WhatsApp arayüzündeki bu ufak güncellemenin yakında tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.
WhatsApp arayüzündeki bu ufak güncellemenin yakında tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

Her ne kadar çok basit gibi görünse de WhatsApp bu tip ufak güncellemeleri kısa sürede milyonlarca kişinin kullanımına açıyor. Dolayısıyla yapılan her düzenleme büyük önem taşıyor.

Son dönemlerde hangi güncelleme yapıldı?

WhatsApp, son birkaç hafta içinde bir dizi yeniliği duyurdu. Bunlar arasında video gönderirken kalite seçimi yapma ve çoklu cihaz desteğiyle aynı anda 4 cihazda aktif olarak çalışma gibi önemli özellikler mevcut.

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