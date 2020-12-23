Teknoloji WhatsApp beta sürümünde iki yeni özelliği test ediyor
İNTERNET

WhatsApp beta sürümünde iki yeni özelliği test ediyor

WhatsApp, iPhone'lar için şu anda test aşamasındaki sürümle birlikte iki yeni özelliği hayata geçirmeyi planlıyor. Bunlar arasında çoklu fotoğraf ve video göndermeyi kolaylaştıran bir sistem de var.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsApp
WhatsApp

Yakınzamanda masaüstüne görüntülü görüşme desteği geldiğini açıklayan WhatsApp, mobil taraftaki güncellemelerine devam ediyor. WhatsApp 2.21.10.23 olarak isimlendirilen iOS betasıyla birlikte uygulamada yepyeni bir özellik test ediliyor.

Çoklu fotoğraf ve video göndermek kolaylaşıyor

Böylece kullanıcılar çoklufotoğraf ve videoları çok daha basit ve hızlı şekilde karşı tarafa iletebiliyor. Yani iPhone'larda Fotoğraflarkısmından kopyalanan fotoğraf ya da videolar tek seferde gönderilebiliyor.

Böylece yeni güncellemeyi kuran kişiler WhatsApp'taki görüşmelere daha sonradan dahil olabilecek.

WhatsApp aramalarına sonradan dahil olmak mümkün oluyor

Buna ek olarak yeni sürümde üzerinde çalışılan bir özellik daha sızdı. Böylece WhatsApp aramalarına daha sonradan katılmak söz konusu oluyor. Yani aslında görüşmeler devam ederken dahil olmak mümkün hale geliyor.

Şimdilik her iki özelliğin de ne zaman hayata geçeceği ve kararlı sürüme geleceği belli değil. Fakat şu anda beta kapsamındaki testler devam ediyor ve kısa süre içinde final sürümüyle birlikte uygulamaya iki özelliğin de dahil edilmesi bekleniyor.

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