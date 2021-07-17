WhatsApp bilgi kirliliğine neden olan 2 milyon kullanıcıyı engelledi

WhatsApp, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla birlikte Hindistan'da toplam 2 milyon kullanıcının engellendiğini duyurdu. Engellemelerin çok büyük bir bölümünün sebebi ise SPAM mesajlar.

Hindistan aslında dünya genelinde WhatsApp'ın en çok kullanıldığı ülkelerden biri. Hatta genel istatistiklere bakıldığında ikinci sırada. Ancak WhatsApp üzerinden reklam ya da dolandırıcılık konusu sık sık gündeme geliyor. Şirket ise çözümü bu tarz kullanıcıları engellemekte buluyor.

15 Mayıs ile 15 Haziran arasındaki 1 aylık dilimde 2 milyon hesabın kapatılmasının temel sebebi aslında 'bilgi kirliliği'. Sahte bilgilerin yayılması ülke genelinde çeşitli şiddet olaylarına neden olabiliyor. Geçtiğimiz dönemlerde de bunun örnekleri var.

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