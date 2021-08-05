Teknoloji WhatsApp Bir Kez Görüntüle özelliği nasıl kullanılır?
İNTERNET

WhatsApp Bir Kez Görüntüle özelliği nasıl kullanılır?

WhatsApp, mesajlar için sunduğu Bir Kez Görüntüle özelliğini sonunda fotoğraf ve videolara özel olarak da aktif etti. Böylece kullanıcılar medya dosyalarını karşı tarafa iletirken yalnızca tek sefer görüntülenmesini sağlayabiliyor. Peki ama WhatsApp'ta gönderilen fotoğraf ya da videoların bir kez izlenmesi nasıl sağlanır?

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsApp Bir Kez Görüntüle özelliği nasıl kullanılır?
WhatsApp

WhatsApp, mesajlara özel olarak sunduğu Bir Kez Görüntüle sistemini şimdi de fotoğraf ve videolara entegre ediyor. Yani böylece karşı tarafa iletilen medya dosyaları da artık bir kez görüntülendikten sonra otomatik olarak siliniyor. Ayrıca fotoğraf ya da videoları önizleme ekranında görmek de mümkün olmuyor.

Bir Kez Görüntüle özelliği hakkında bilinmesi gerekenler

  • - Paylaşılan medya dosyası alıcının galerisine kaydedilmeyecek.
    - Bir Kez Görüntüle fotoğrafları ve videoları yalnızca tek sefer görüntüleyebilir, gönderen kişi yeniden transfer etmedikçe mesajı görüntülemek mümkün olmaz.
    - Bir Kez Görüntüle medya dosyaları iletilemez, kaydedilemez, yıldızlanamaz ve paylaşılamaz.
    - Bir Kez Görüntüle medyası, 14 gün içinde açılmazsa sohbetten otomatik olarak kaybolur.
    - Mesaj, yedekleme sırasında açılmamışsa, medya yedeklemeden geri yüklenebilir. Fotoğraf ve video zaten açılmışsa, medya yedeklemeye dahil edilemez ve geri yüklenemez.
    - Ekran görüntüsü araçlarıyla kayıt yapılabilir. Bu yüzden dikkatli olmakta yarar var.

WhatsApp Bir Kez Görüntüle özelliği

Öncelikle telefonlarda WhatsApp'ı en son sürüme yükseltmek gerekiyor. App Store ya da Google Play üzerinden yeni versiyonlara güncellemek şart.

Ardından tek seferlik mesaj yollamak istediğiniz sohbete giriş yapın. Sohbet kutusundan kamera simgesine dokunun bir fotoğraf ya da video seçin.

Ardından, önizleme penceresinde sağ alt köşede 1 simgesine tıklamak gerekiyor.

Daha sonrasında ise medyagönderildiğinde alıcı fotoğraf ya da videoyu yalnızca tek sefer görebiliyor.

WhatsApp medya dosyaları için Bir Kez Görüntüle özelliğini hayata geçirdi
TEKNOLOJİ
WhatsApp medya dosyaları için Bir Kez Görüntüle özelliğini hayata geçirdi

WhatsApp arayüzü bir kez daha güncellendi
TEKNOLOJİ
WhatsApp arayüzü bir kez daha güncellendi
Abone Ol Google News
26 yıl önce dikti

26 yıl önce dikti

Gelir kaynağı oldu: Özellikle Amerika'ya gönderiyor
Allah devlete millete huzur versin

'Allah devlete
millete huzur versin'

​Yanan evinin bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti.
Siirt yine ilk sırada

​Satışa sunulacağı tarih belli oldu

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.