WhatsApp Bir Kez Görüntüle özelliği nasıl kullanılır?

WhatsApp, mesajlara özel olarak sunduğu Bir Kez Görüntüle sistemini şimdi de fotoğraf ve videolara entegre ediyor. Yani böylece karşı tarafa iletilen medya dosyaları da artık bir kez görüntülendikten sonra otomatik olarak siliniyor. Ayrıca fotoğraf ya da videoları önizleme ekranında görmek de mümkün olmuyor.

Bir Kez Görüntüle özelliği hakkında bilinmesi gerekenler

- Paylaşılan medya dosyası alıcının galerisine kaydedilmeyecek.

- Bir Kez Görüntüle fotoğrafları ve videoları yalnızca tek sefer görüntüleyebilir, gönderen kişi yeniden transfer etmedikçe mesajı görüntülemek mümkün olmaz.

- Bir Kez Görüntüle medya dosyaları iletilemez, kaydedilemez, yıldızlanamaz ve paylaşılamaz.

- Bir Kez Görüntüle medyası, 14 gün içinde açılmazsa sohbetten otomatik olarak kaybolur.

- Mesaj, yedekleme sırasında açılmamışsa, medya yedeklemeden geri yüklenebilir. Fotoğraf ve video zaten açılmışsa, medya yedeklemeye dahil edilemez ve geri yüklenemez.

- Ekran görüntüsü araçlarıyla kayıt yapılabilir. Bu yüzden dikkatli olmakta yarar var.

WhatsApp Bir Kez Görüntüle özelliği

Öncelikle telefonlarda WhatsApp'ı en son sürüme yükseltmek gerekiyor. App Store ya da Google Play üzerinden yeni versiyonlara güncellemek şart.

Ardından tek seferlik mesaj yollamak istediğiniz sohbete giriş yapın. Sohbet kutusundan kamera simgesine dokunun bir fotoğraf ya da video seçin.

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Ardından, önizleme penceresinde sağ alt köşede 1 simgesine tıklamak gerekiyor.

Daha sonrasında ise medyagönderildiğinde alıcı fotoğraf ya da videoyu yalnızca tek sefer görebiliyor.

TEKNOLOJİ WhatsApp medya dosyaları için Bir Kez Görüntüle özelliğini hayata geçirdi