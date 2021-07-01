Teknoloji WhatsApp Bir Kez Görüntüle özelliğini hayata geçirdi
İNTERNET

WhatsApp Bir Kez Görüntüle özelliğini hayata geçirdi

WhatsApp; karşı tarafa gönderilen fotoğraf, video ya da GIF'leri yalnızca tek sefer görüntülemeyi sağlayan 'Bir Kez Görüntüle' özelliğini hayata geçirdi. Şu anda Android'de test aşamasındaki sistemin yakında tüm kullanıcılar için hayata geçmesi bekleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsApp Bir Kez Görüntüle özelliğini hayata geçirdi
WhatsApp

WhatsApp güncellenerek yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor. Bu noktada son olarak şirket yöneticilerinin günler önce duyurduğu Bir Kez Görüntüle özelliği de test kapsamında kullanıcılara açılmış durumda.

WhatsApp'ın Bir Kez Görüntüle özelliği, karşı tarafa iletilen medya dosyalarının yalnızca tek sefer görülmesini sağlıyor.
WhatsApp'ın Bir Kez Görüntüle özelliği, karşı tarafa iletilen medya dosyalarının yalnızca tek sefer görülmesini sağlıyor.

WhatsApp Bir Kez Görüntüle özelliği nedir?

WhatsApp'ın yeni hayata geçirilen Bir Kez Görüntüle özelliği esasında doğrudan medya dosyalarını görüntüleme konusunda fayda sağlıyor. Yani aslında kısaca isimden de rahatlıkla anlaşılabildiği üzere cihaz galerisi üzerinden seçilerek karşı tarafa iletilen medya dosyalarının yalnızca tek sefer görüntülemesini sağlıyor. Bunun için fotoğraf gönderimi sırasında sağdaki seçenek üzerinden 1 rakamına tıklanması gerekiyor.

Bu sistem fotoğraflara ek olarak aynı zamanda GIF ve videolar için de geçerli. Yani aslına bakılırsa diğer medya dosyalarında da görüntüleme sayısı 1 kez şeklinde değiştirilebiliyor. Tabii bu görüntüleme konusu ekrandan kayıt yapılmasının önüne geçmiyor. Yani aslında özellikle fotoğraflar üzerinden ekran görüntüsü alıp sonradan da görüntülemek söz konusu.

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