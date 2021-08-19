WhatsApp daha kapsamlı medya önizleme sistemiyle güncelleniyor

WhatsApp, medya dosyaları için önizleme sistemini geliştirmeye devam ediyor. Son olarak hayata geçirilen güncelleme, bağlantıları paylaşırken büyük bir önizleme şeklinde gösteriyor. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgiler, artık herhangi bir bağlantı paylaşıldığında çok daha büyük gözükeceğini ve çeşitli detaylar içereceği yönünde.

WhatsApp, bu adımla birlikte artık web sitesi içeriğiyle alakalı daha detaylı bilgi veriyor ve önizleme ekranı büyük bir şekilde kullanıcıların karşısına geliyor.

WhatsApp'ın beta programına kayıt olan kullanıcılar bu özelliği an itibariyle kullanabiliyor. Üstelik buna ek olarak ayrıca güncelleme sonrasında Sohbetler bölümünde 'Sohbetleri Android'e taşı' seçeneği de aktif hale geliyor.

Ancak şimdilik bu seçenek pek de işlevsel görünmüyor. Şu anki sistem, iOS için 'Android'e Geç' uygulamasını veya bir Samsung telefonda belki de Google'ın Veri Geri Yükleme Aracı'nın güncellenmiş bir sürümünün gerektiği yönünde.

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TEKNOLOJİ WhatsApp sonunda iOS'tan Android'e tüm sohbetleri taşıma özelliğini hayata geçiriyor