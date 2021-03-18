WhatsApp eski iPhone'lar için desteği sonlandırdı

WhatsApp, eski iPhone kullanıcılarını etkileyecek yeni bir güncelleme duyurdu. Uygulamanın en son sürümü, iOS 9 için desteği bırakıyor. Bu da artık iPhone 4'ler için desteğin tamamen kesildiği anlamına geliyor.

Yani şu anda Apple'ın uygulama marketi App Store'da bulunan WhatsApp 2.21.50 sürümünün çalışması için iOS 10 ve daha yeni sürümler gerekiyor. iPhone 4 ve iPhone 4s, iOS 10 ile güncellenmediğinden, bu iPhone'lardan birine hala sahip olan kişiler uygulamayı artık kullanamayacak.

Böylece WhatsApp tarafında 11 yıllık iPhone 4 için yolun sonu görüldü.

WhatsApp web sitesinde yer alan bir destek makalesine göre uygulamanın yüklenmesi için minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

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- Android 4.0.3 ve daha yeni çalıştıran bir Android telefon.

- iOS 10 ve daha yenisini çalıştıran iPhone.

- JioPhone ve JioPhone 2 dahil olmak üzere KaiOS 2.5.1 ve daha yeni çalıştıran telefonlar...

Yani artık listedeki telefonlara sahip kişilerin WhatsApp'ı kullanabilmesiiçin yeni modellere geçmesi şart.