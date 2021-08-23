Teknoloji WhatsApp için iPad uygulaması yakında sunulabilir
İNTERNET

WhatsApp için iPad uygulaması yakında sunulabilir

Yeni ortaya çıkan ekran görüntüleri, iPad'e özel olarak geliştirilen WhatsApp uygulamasının detaylarını gösteriyor. Her ne kadar uygulamanın ne zaman çıkacağı belli olmasa da, kimi kullanıcılar için bu sistemin büyük kolaylık sağlayacağı kesin.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsApp için iPad uygulaması yakında sunulabilir
WhatsApp

Dünyanın en fazla tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, beta kullanıcılarına çoklu cihaz desteğini sunmaya başlarken bir yandan da iPad'e özel uygulama üzerinde çalışıyor.

Yeni ortaya çıkan görseller, bu özellikle birlikte artık hem iPad hem de Android tabletlerde WhatsApp'ın kullanılabileceğini net bir biçimde ispatlıyor. Görüntülerde tabletin aslında akıllı telefona bağlanarak WhatsApp'ı bu şekilde aktif ettiği anlaşılabiliyor. Fakat ilerleyen süreçte buna ihtiyaç kalmadan uygulamanın bağımsız olarak çalışması da söz konusu.

Elbette şu an için sürecin ne zaman tamamlanacağı ve uygulamanın ne zaman yayınlanacağı belli değil. Fakat WhatsApp iOS betasına erişim sağlayanlar iPad uygulamasına da giriş yapabiliyor.

Arayüz güncelleniyor

WhatsApp yeni özelliklerin yanı sıra arayüzde de birtakım düzenlemeler yapıyor. Beta kapsamında sınırlı bir kitleye açılan yeni tasarım, dahaminimalistbirgörünümle birlikte profil simgelerinin ufalmasını ve sohbetler arasındaki ayracın ortadan kalkmasını sağlıyor.

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