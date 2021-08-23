WhatsApp için iPad uygulaması yakında sunulabilir

Dünyanın en fazla tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, beta kullanıcılarına çoklu cihaz desteğini sunmaya başlarken bir yandan da iPad'e özel uygulama üzerinde çalışıyor.

Yeni ortaya çıkan görseller, bu özellikle birlikte artık hem iPad hem de Android tabletlerde WhatsApp'ın kullanılabileceğini net bir biçimde ispatlıyor. Görüntülerde tabletin aslında akıllı telefona bağlanarak WhatsApp'ı bu şekilde aktif ettiği anlaşılabiliyor. Fakat ilerleyen süreçte buna ihtiyaç kalmadan uygulamanın bağımsız olarak çalışması da söz konusu.

Elbette şu an için sürecin ne zaman tamamlanacağı ve uygulamanın ne zaman yayınlanacağı belli değil. Fakat WhatsApp iOS betasına erişim sağlayanlar iPad uygulamasına da giriş yapabiliyor.

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NEWS: WhatsApp is finally working on multi-device 2.0, and you can use iPad as new linked device ☄️

Android tablets are also planned to support multi-device on WhatsApp for Android!

It's under development and it will be released in a future update. Follow me to discover more 💚 pic.twitter.com/rND4xQfBDj

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 20, 2021

Arayüz güncelleniyor

WhatsApp yeni özelliklerin yanı sıra arayüzde de birtakım düzenlemeler yapıyor. Beta kapsamında sınırlı bir kitleye açılan yeni tasarım, dahaminimalistbirgörünümle birlikte profil simgelerinin ufalmasını ve sohbetler arasındaki ayracın ortadan kalkmasını sağlıyor.

TEKNOLOJİ WhatsApp arayüzü bir kez daha güncellendi