WhatsApp karanlık mod yine gündemde

WhatsApp karanlık mod için bir tasarımcı tarafından logo da siyah beyaz hale getirilmiş.

Dünya genelinde milyarlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp’ın tüm uygulamayı kapsayacak bir karanlık mod üzerinde çalıştığı biliniyordu. Sosyal medya devi, geçmişte yayınladığı bir güncellemeyle kısıtlı olarak karanlık modu beta olarak aktif etmişti. Ancak 2.19.123 sürümünde karanlık modun tüm kodları uygulamadan kaldırıldı.

WhatsApp, Android beta uygulamasının 2.19.139 sürümü ile karanlık mod kodlarını uygulamaya yeniden ekledi. Üstelik bu kez karanlık mod çağrılar, durumlar ve sohbetler ekranı dahil olmak üzere tüm uygulamayı kapsıyor. Yine de özelliğin henüz geliştirilme aşamasında olduğunu ve beta kullanıcılarına dahi yayınlanmadığını belirtmekte fayda var.

Paylaşılan ekran görüntülerine göre WhatsApp, ekranı simsiyah hale getiren bir karanlık mod yerine koyu gri arka plan sağlayan bir karanlık mod geliştiriyor. Bu renk paleti, OLED ekranlı telefon sahiplerinin hoşuna gitmeyecek bir seçim. Kişi isimleri gibi metinler hala yeşil renkte görünüyor ancak özelliğin son hali yayınlandığında beyaz renkte olmaları bekleniyor.

TEKNOLOJİ WhatsApp casus yazılımı telefonları hedef aldı