WhatsApp kaybolan mesajlar için 90 günlük ek süre sunmaya başlıyor

Hemen her güncellemeyle yeni özellikler kazanan WhatsApp, geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği 'Kaybolan Mesajlar' sistemini bir yeniliyor. İlk etapta yalnızca metin mesajları için geçerli olan özellik, daha sonrasında ise medya dosyalarına da entegre edildi.

Normal şartlarda gönderilen mesaj ya da medya dosyalarının görüntülenmesi için 24 saat ila 7 gün arasında süre belirlenebiliyor. Ancak güncelleme sonrasında 90 günlük bir süre de sunuluyor.

Karşı tarafa gönderilen mesajların 7 gün içinde silinmesini istiyorsanız 'Süreli Mesajlar' seçeneğini Açık olarak işaretlemeniz yeterli.

Yani isteyen kullanıcılar gönderdikleri mesajın 90 günsonunda karşı taraftan otomatik olarak silinmesini sağlayabilecek. Özelliğin yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

WhatsApp'ta kaybolan mesajlar nasıl etkinleştirilir?

WhatsApp'taki kaybolan mesajlar özelliğini etkinleştirmek gayet basit.

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- Herhangi bir sohbette kişi ismine dokunun.

- Aşağı doğru kaydırarak Kaybolan Mesajlar'ı etkinleştirin.

- Varsayılan olarak Kapalı gelen bu seçeneği Açık olarak işaretleyip etkinleştirin.

TEKNOLOJİ WhatsApp medya dosyaları için Bir Kez Görüntüle özelliğini hayata geçirdi