WhatsApp yerine yerli uygulama: Kamu çalışanlarına ilişkin yeni karar

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin hazırladığı ‘Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’nde kamu çalışanlarının WhatsApp ya da Telegram gibi anlık mesajlaşma programları yerine milli mesajlaşma uygulamalarının kullanılmasını teşvik edecek. Resmi Gazete’de geçen yıl yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nce hazırlanan rehber ile kamuda yerli ve milli ürün kullanımı teşvik edilerek kritik bilgi ve veri güvenliği risklerinin ortadan kaldırılması ve azaltılması hedefleniyor.

BİLGİ VE İLETİŞİM GÜVENLİĞİ REHBERİ

Kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı niteliğinde hizmet veren işletmelerin bilgi ve iletişim güvenliği kapsamında genel olarak alması gereken tedbirleri belirlemek için, 6 Temmuz 2019’da Resmi Gazete’de, Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlanmıştı. Yayımlanan genelge doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hazırlandı.

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MİLLİ GÜVENLİĞE TEHDİT

Rehberle bilgi güvenliği risklerinin azaltılması, ortadan kaldırılması ve özellikle gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik bilgi ya da verinin güvenliğinin sağlanması için asgari güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi hedefleniyor. Belirlenen tedbirlerin uygulanması için yürütülecek faaliyetler rehberde tanımlanıyor. Rehberle başta yerli ve milli ürün kullanımının teşvik edilmesi, rehberi uygulayacak kurum ve kuruluşlarda yapılacak mükerrer çalışmaların ve yatırımların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

16 BAKANLIK, 51 KURUM 240 UZMAN

Rehberin sunuş bölümünü kaleme alan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, genelgenin yürürlüğe girmesinin ardından Başkanlık işbirliğinde, Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hazırlama çalışmaları başlatıldığını belirtti. Koç, yaklaşık 1 yıl süren çalışmalar kapsamında 5 günlük bir çalıştay gerçekleştirildiğini, 16 Bakanlık ile 51 kurum ve kuruluştan 240 uzmanın katkısının alındığını, 200 saati aşan 70’in üzerinde çalışma toplantısında 2 bin 660 görüş ve teklifin değerlendirildiğini, ulusal ve uluslararası yayınların incelendiğini vurguladı. Koç, rehberin ulusal verinin güvenliği, kritik altyapı ve sistemlerin sürdürülebilirliği ile milli güvenlik stratejileri ve hedeflerini gerçekleştirmek için doğru adımlarla yol almalarını sağlayacağını kaydetti.

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Yasak değil, önlem

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, basında ve sosyal medyada yer alan WhatsApp, Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarının yasaklanması yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, “Yabancı menşeli mesajlaşma uygulamalarının kullanımına ilişkin tedbir maddesi, sadece gizlilik içeren kurumsal haberleşme ve belge paylaşımına yöneliktir. Anılan tedbir maddesi ile kamu personelinin kişisel haberleşmelerde kullandığı anlık mesajlaşma uygulamalarına yönelik herhangi bir düzenleme ve kısıtlama bulunmamaktadır” denildi.