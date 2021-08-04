Teknoloji WhatsApp medya dosyaları için Bir Kez Görüntüle özelliğini hayata geçirdi
İNTERNET

WhatsApp medya dosyaları için Bir Kez Görüntüle özelliğini hayata geçirdi

WhatsApp, geçtiğimiz dönemlerde mesajlar için hayata geçirilen Bir Kez Görüntüle özelliğini şimdi de fotoğraf ve videolar için aktif ediyor. Yani böylece karşı tarafa iletilen medya dosyaları da artık bir kez görüntülendikten sonra otomatik olarak silinecek. Ayrıca fotoğraf ve videolar önizleme ekranında da görünmüyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsApp medya dosyaları için Bir Kez Görüntüle özelliğini hayata geçirdi
WhatsApp

WhatsApp, uzunca bir süredir konuşulan 'Bir Kez Görüntüle' özelliğini fotoğraf ve videolar için hayata geçiriyor. Yeni sistem, kullanıcıların sohbetlerde kaybolmadan önce medya dosyalarını yalnızca bir kez görmesini sağlıyor.

Snapchat ve Messenger'dakiyle aynı mantıkla çalışan özellik, kullanıcılar WhatsApp'tan bir fotoğraf ya da video gönderirken seçim yapılmasını sağlıyor. Bunun için medya dosyalarının transferi sırasında gönderim düğmesinin hemen solunda 1 simgesi yer alıyor. Seçim gerçekleşip gönderim sağlandığında fotoğraf ve medya dosyası yalnızca bir kez görüntülenebiliyor. Ayrıca görüntülerin sohbetlerde önizlenmesi ve cihazlara indirilmesi gibi durumlar da söz konusu değil.

WhatsApp, Bir Kez Görüntüle özelliğiyle birlikte fotoğraf ve videoların artık yalnızca tek sefer görünüp otomatik olarak silinmesini sağlıyor.
WhatsApp, Bir Kez Görüntüle özelliğiyle birlikte fotoğraf ve videoların artık yalnızca tek sefer görünüp otomatik olarak silinmesini sağlıyor.

Facebook, bu özelliği 'özel anlar' veya Wi-Fi şifreleri gibi potansiyel olarak görülen hassas bilgilerin paylaşımında kullanılmasının doğru olduğunu açıklıyor. Ancak yine de gizliliğe dikkat etmekte yarar var; zira hem Android hem de iPhone'larda var olan ekran kaydedici uygulamalarla fotoğraf ya da videoların kaydedilmesi mümkün hale geliyor.

En çok merak edilen detaylardan birisi ise 'ekran görüntüsü alsam karşı tarafa bildirim gider mi?' Bu sorunun WhatsApp için cevabı hayır. Yani karşı taraf fotoğrafların ya da videoların kaydedildiğinden habersiz oluyor.

Güncelleme, kademeli olarak sunulduğu için tüm kullanıcılara erişmesi biraz zaman alabilir.

Bir Kez Görüntüle özelliği daha önce de mesajlar için hayata geçmişti.

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