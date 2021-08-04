Teknoloji WhatsApp reklam hedefleme için Uçtan Uca Şifreleme sistemini esnetebilir
İNTERNET

WhatsApp reklam hedefleme için Uçtan Uca Şifreleme sistemini esnetebilir

WhatsApp, yeni geliştirilen ve homomorfik şifreleme olarak isimlendirilen yeni özellikle birlikte, Uçtan Uca Şifreleme sistemini esnetip, mesajların reklam hedefleme için Facebook tarafından görüntülenmesini sağlıyor. Yani şu ana kadar gönderen ve alıcı arasında kalan mesajlar WhatsApp tarafından okunabilir hale gelecek.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsApp reklam hedefleme için Uçtan Uca Şifreleme sistemini esnetebilir
WhatsApp

WhatsApp, sözleşme konusunun tamamen kapanmasının ardından yeni bir skandalla tekrardan gündeme geliyor. Bu kez de başrolde Uçtan Uca Şifreleme sistemi yer alıyor. Ortaya çıkan bilgiler, şirketin özel bir altyapıyla birlikte Uçtan Uca Şifrelenmiş mesajları inceleyebileceğini gösteriyor.

  • Uçtan Uca Şifreleme nedir? Bu sistem WhatsApp'ta sadece gönderici ve alıcı tarafından görünüp okunabilen mesajları temel alıyor. Yani mesajları internet sağlayıcıları ve ağ yöneticileri de dahil olmak üzere uygulama geliştiriciler de göremiyor.

WhatsApp'ın Uçtan Uca Şifreleme sistemi esnetilerek daha farklı bir forma dönüştürülmüş oluyor.
WhatsApp'ın Uçtan Uca Şifreleme sistemi esnetilerek daha farklı bir forma dönüştürülmüş oluyor.

Üzerinde çalışılan yeni sistem ise Uçtan Uca Şifreleme'yi kaldırmadan incelemeyi sağlıyor. Bilgiler, WhatsApp'ın bu sistemde şifrelenmiş mesajların şifresini çözmeden incelenmesini temel alıyor.

Asıl amaç, mesajlar ve içerikler sayesinde reklam analizinin yapılması. Yani bir yandan güvenlik devam ederken bir yandan mesajların görüntülenmesi ve reklam hedeflemede kullanılması söz konusu. Tabii bu da tepkilere neden oluyor.

    Homomorfik şifreleme, kullanıcıların şifrelenmiş verileri üzerinde önce şifresini çözmeden hesaplamalar yapmalarına izin veren bir şifreleme biçimidir.

Homomorfik şifreleme olarak isimlendirilen bu sistemin ilerleyen süreçte kapsam alanının daha da genişlemesi söz konusu.

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