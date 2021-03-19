Teknoloji WhatsApp ses kayıtlarını hızlandırma özelliğiyle güncelleniyor
İNTERNET

WhatsApp ses kayıtlarını hızlandırma özelliğiyle güncelleniyor

WhatsApp, şu anda Android için test edilen yeni özelliğiyle ses dosyalarının oynatma hızını değiştirmeyi sağlıyor. Böylece gelen sesler 3 farklı aşamada hızlandırılabiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsApp
WhatsApp

WhatsApp, geçtiğimiz yıl sonu yeni kullanım sözleşmesini hayata geçireceğini duyurmuştu. Şartlarve GizlilikPolitikaları Güncellemeleri olarak geçen bu sözleşme, yürürlüğe giren yenişartlarınkabul edilmesini zorunlu kılıyor. Yani diğer bir değişle sözleşmeye onay vermeyen uygulamayı kullanamıyor. Bu sebeple önemli oranda kullanıcı kaybeden WhatsApp, yeni özelliklerle kitlesini yeniden artırmaya odaklanıyor.

WhatsApp'ın test aşamasındaki yeni özelliği, ses hızının üç farklı kademede değiştirilmesini sağlıyor.

Oynatma hızı 3 kademede değiştirilebiliyor

Bugün gelinen noktada Androidiçin son olarak test edilen özellik, seslerin farklı hızlarda oynatılmasını sağlıyor. Sesli iletişim sistemini çok fazla kullananlar için epey mantıklı görünüyor. Zira gelen sesler böylece 3 farklı hızda dinlenebiliyor.

Yeni yayınlanan 2.21.6.11 sürümüyle hayata geçirilen özellikte hızlandırma 1.0X, 1.5X ve 2.0X olarak değiştirilebiliyor. Geliştirme süreci devam ettiği için şu anda bu sistem tüm kullanıcılara açılmış değil. Ancak yakın zamanda hem Android hem de iOS'ta aktif hale getirilmesi bekleniyor.

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