WhatsApp sonunda iOS'tan Android'e tüm sohbetleri taşıma özelliğini hayata geçiriyor

WhatsApp, uzun süredir platformlar arasında verileri kayıpsız taşıma konusunda çalışmalar yapıyor. Son olarak başta sohbetler, fotoğraflar, videolar ve sesli notlar da dahil olmak üzere tüm detayların iOS'tan Android'e kayıpsız şekilde taşınmasını sağlayan yeni özellik duyuruldu.

Birkaç hafta içinde kullanıma sunulması beklenen aktarma sisteminin tüm cihazlar için ne zaman aktif edileceği şimdilik belli değil.

WhatsApp verileri doğrudan iOS'tan Android'e kayıpsız şekilde aktarılabilecek.

WhatsApp'ta veri aktarma özelliği nasıl çalışıyor?

WhatsApp'ın yeni özelliği, sohbet geçmişini Lightning - USB-C kablosuyla hızlıca aktarıyor. Ama eğer daha önce aldığınız iki farklı bulut yedeği varsa bunların birleştirilmesi söz konusu olmuyor. Yani aslında otomatik olarak yeni yedekler kullanılıyor.

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İlk olarak Samsung'un katlanabilir cihazları için hayata geçirilecek olan bu özellik, ardından Android 10 yüklü cihazlara da gelecek.

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