Teknoloji WhatsApp sonunda iOStan Androide tüm sohbetleri taşıma özelliğini hayata geçiriyor
İNTERNET

WhatsApp sonunda iOS'tan Android'e tüm sohbetleri taşıma özelliğini hayata geçiriyor

Kısa süre önce yapılan duyuruyla birlikte WhatsApp'ta sohbetler, fotoğraflar, videolar ve sesli notlar da dahil olmak üzere tüm içeriklerin iOS'tan Android'e aktarımının gerçekleştirileceği netleşti. Yani kullanıcılar tüm WhatsApp verilerini platformlar arasında kayıpsız olarak taşıyabilecek.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsApp sonunda iOStan Androide tüm sohbetleri taşıma özelliğini hayata geçiriyor
WhatsApp

WhatsApp, uzun süredir platformlar arasında verileri kayıpsız taşıma konusunda çalışmalar yapıyor. Son olarak başta sohbetler, fotoğraflar, videolar ve sesli notlar da dahil olmak üzere tüm detayların iOS'tan Android'e kayıpsız şekilde taşınmasını sağlayan yeni özellik duyuruldu.

Birkaç hafta içinde kullanıma sunulması beklenen aktarma sisteminin tüm cihazlar için ne zaman aktif edileceği şimdilik belli değil.

WhatsApp verileri doğrudan iOS'tan Android'e kayıpsız şekilde aktarılabilecek.
WhatsApp verileri doğrudan iOS'tan Android'e kayıpsız şekilde aktarılabilecek.

WhatsApp'ta veri aktarma özelliği nasıl çalışıyor?

WhatsApp'ın yeni özelliği, sohbet geçmişini Lightning - USB-C kablosuyla hızlıca aktarıyor. Ama eğer daha önce aldığınız iki farklı bulut yedeği varsa bunların birleştirilmesi söz konusu olmuyor. Yani aslında otomatik olarak yeni yedekler kullanılıyor.

İlk olarak Samsung'un katlanabilir cihazları için hayata geçirilecek olan bu özellik, ardından Android 10 yüklü cihazlara da gelecek.

Samsung Unpacked 2021'de hangi ürünler tanıtıldı?
TEKNOLOJİ
Samsung Unpacked 2021'de hangi ürünler tanıtıldı?

WhatsApp'ta Kaybolan Mesajlar nasıl etkinleştirilir?
TEKNOLOJİ
WhatsApp'ta Kaybolan Mesajlar nasıl etkinleştirilir?
Abone Ol Google News
Meteorolojiden Doğu Karadenize kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Doğu Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı
Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta
hangi filmler var?

​İşte yarın vizyona girecek 9 yeni film.
Endişeli bekleyişte mutlu son

Endişeli bekleyişte mutlu son

​24 saat sonra kavuştu gözyaşlarını tutamadı.
'Devlet tüm imkanlarıyla seferber'

'Devlet tüm imkanlarıyla seferber'

​Erdoğan sel bölgesindeki vali ve kaymakamlarla görüştü.

​span>Ankara Emniyeti'nden Altındağ'daki olayla ilgili açıklama/span>

​Naim Süleymanoğlu'nun İsmi Kestel'de ölümsüzleşti

85 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan yandı.

​Yaklaşık 6,5 milyon memur ve emekliyi ilgilendiriyor.

​Yüz yüze eğitimde büyük tehlike.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.