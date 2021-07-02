WhatsApp video gönderimini hızlandırmak için yeni bir kalite ayarı sunuyor

Güncelleme sonrasında yeni özellikler kazanan WhatsApp, son olarak Bir Kez Görüntüle sistemini hayata geçirdi. Şu anda testaşamasında olduğu için sınırlı bir kullanıcı grubuna açılan bu özellik, gönderilen fotoğraf ya da videoların sadece tek sefer gönderilmesini sağlıyor.

WhatsApp'ın bu yeni özelliği, video gönderimi sırasında seçim şansı sunuyor.

Son olarak geliştirme aşamasındaki sistem yeni sistem ise gönderim sırasında videokalitesinin düzenlenmesini sağlıyor. Yani aslında karşı tarafa video iletilirken otomatik, yüksek kalite ya da veritasarrufu seçimleriyle gönderim yapılabiliyor.

Tabii bu özellikle birlikte videoları düşük kalitede hızlı bir şekilde karşı tarafa iletmek de mümkün hale geliyor.

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Otomatik: WhatsApp, belirli videolar için en iyi sıkıştırma algoritmasının ne olduğunu algılar.

WhatsApp, belirli videolar için en iyi sıkıştırma algoritmasının ne olduğunu algılar. En iyi kalite: WhatsApp, videoyu mevcut en iyi kaliteyi kullanarak gönderir.

WhatsApp, videoyu mevcut en iyi kaliteyi kullanarak gönderir. Veri tasarrufu: Android ayarlarınızda veri tasarrufu modu etkinleştirildiğinde, WhatsApp videoları göndermeden önce sıkıştırır.