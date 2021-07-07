WhatsApp'ın çoklu cihaz özelliği erişime açılıyor

Dünyanın en fazla tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, birkaç ay önce yeni sözleşme konusunda geri adım atmış ve kaybettiği kullanıcıları geri kazanmanın yeni yollarına başvurmuştu. Bunlardan biri de çoklu cihaz desteği. İletişim uygulaması, çok uzun süredir konuşulan çoklu cihaz desteğini yakında hayata geçiriyor. Zira artık beta kapsamındaki kullanıcılar bu özellikten yararlanabiliyor.

WhatsApp, çoklu cihaz desteğiyle birlikte ana cihazın internet bağlantısı zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor. Yani WhatsApp Web bağlantısında artık cihazda internet olması yeterli.

WhatsApp çoklu cihaz desteği nedir?

WhatsApp'taki çoklu cihaz desteği uygulamanın toplamda 4 farklı cihazda eşzamanlı olarak çalışmasını sağlıyor. Yani aslında bu sayede tek hesabı farklı cihazlarda kullanmak mümkün hale geliyor. Çoklu cihaz desteğiyle WhatsApp yalnızca akıllı telefon değil tabletlerden de kullanılabilir hale geliyor.

Her ne kadar şu anda sınırlı bir kitle için testler devam etse de önümüzdeki süreçte kapsam alanının daha da genişlemesi ve bu özelliğin tüm kullanıcılara açılması söz konusu.

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Mevcut koşullarda WhatsApp Web ana cihazın internet bağlantısı kesildiğinde kullanılamıyor. Çoklu cihaz desteğiyle birlikte bu problem de ortadan kalkıyor. Yani mevcut cihazın internet bağlantısı olduğu durumlarda uygulama hiçbir sorun olmadan çalışıyor.

Tabii bu sistemde 'Bağlı Cihazlar' olarak isimlendirilen özel bir sayfa yer alıyor. Bu sayede aktif olan cihazlar sayfadan rahatlıkla görülebiliyor.

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