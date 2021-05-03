WhatsApp'ın yeni özelliği sesli mesajları hızlandırarak dinlemeyi sağlıyor

Dünyanın en fazla tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yaptığı ufak değişikliklerle bile yüz milyonlarca kullanıcıyı etkiliyor. Son olarak uygulamanın sesli mesaj özelliği için hızlandırma seçeneği test ediliyor. Bu aslında metin mesajı göndermek yerine ses kaydedip karşı tarafa iletenler için büyük kolaylık sağlıyor. Şimdi yeni özellikle sesli mesaj daha da kullanışlı hale gelecek gibi görünüyor. Zira sesleri daha hızlı oynatmak mümkün oluyor.

WhatsApp'ın beta kapsamında test ettiği yeni özellik, sesli mesajları hızlandırıp dinlemeyi sağlıyor.

Yeni hazırlanan raporlara göre WhatsApp nihayet Android'deki beta kullanıcılarına bu özelliğin dağıtımını başlattı. WhatsApp Beta 2.2.1.9.4 sürümüyle birlikte artık sesli mesajlarda 1X, 1.5X ve 2X düğmeleriyle seste hızlandırma yapılabiliyor. Böylece b sağ üstten hız ayarını yapmak yeterli.

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Aslına bakılırsa oynatma hızı seçeneği sesli mesajların gelmesiyle uygulamaya entegre edilmeliydi. Ancak ne yazık ki daha yeni yeni beta süreci başlıyor. Özellikle beta sürecinin bir parçasıysanız, özelliğin tüm beta grubu için değil, yalnızca birkaç kullanıcı için sunucu tarafı aktivasyonu olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani özellikten yararlanamayan beta kullanıcılarının endişe etmesine gerek yok.

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