Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji WhatsAppın yeni özelliği sesli mesajları hızlandırarak dinlemeyi sağlıyor
İNTERNET

WhatsApp'ın yeni özelliği sesli mesajları hızlandırarak dinlemeyi sağlıyor

WhatsApp'ın 'beta' kapsamında son olarak sınırlı bir kullanıcı kitlesiyle test ettiği özellik, sesli mesajları hızlandırarak dinlemeyi sağlıyor. Böylece gelen mesajlar standart hızın yanı sıra 1.5X ya da 2X gibi yüksek hızlarda dinlenebiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsAppın yeni özelliği sesli mesajları hızlandırarak dinlemeyi sağlıyor
WhatsApp

Dünyanın en fazla tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yaptığı ufak değişikliklerle bile yüz milyonlarca kullanıcıyı etkiliyor. Son olarak uygulamanın sesli mesaj özelliği için hızlandırma seçeneği test ediliyor. Bu aslında metin mesajı göndermek yerine ses kaydedip karşı tarafa iletenler için büyük kolaylık sağlıyor. Şimdi yeni özellikle sesli mesaj daha da kullanışlı hale gelecek gibi görünüyor. Zira sesleri daha hızlı oynatmak mümkün oluyor.

WhatsApp'ın beta kapsamında test ettiği yeni özellik, sesli mesajları hızlandırıp dinlemeyi sağlıyor.
WhatsApp'ın beta kapsamında test ettiği yeni özellik, sesli mesajları hızlandırıp dinlemeyi sağlıyor.

Yeni hazırlanan raporlara göre WhatsApp nihayet Android'deki beta kullanıcılarına bu özelliğin dağıtımını başlattı. WhatsApp Beta 2.2.1.9.4 sürümüyle birlikte artık sesli mesajlarda 1X, 1.5X ve 2X düğmeleriyle seste hızlandırma yapılabiliyor. Böylece b sağ üstten hız ayarını yapmak yeterli.

Aslına bakılırsa oynatma hızı seçeneği sesli mesajların gelmesiyle uygulamaya entegre edilmeliydi. Ancak ne yazık ki daha yeni yeni beta süreci başlıyor. Özellikle beta sürecinin bir parçasıysanız, özelliğin tüm beta grubu için değil, yalnızca birkaç kullanıcı için sunucu tarafı aktivasyonu olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani özellikten yararlanamayan beta kullanıcılarının endişe etmesine gerek yok.

En iyi sohbet uygulamaları: WhatsApp'a alternatif 8 iletişim uygulaması
TEKNOLOJİ
En iyi sohbet uygulamaları: WhatsApp'a alternatif 8 iletişim uygulaması

Emniyet güçleri uyardı: WhatsApp'taki dolandırıcılara dikkat!
TEKNOLOJİ
Emniyet güçleri uyardı: WhatsApp'taki dolandırıcılara dikkat!

WhatsApp'tan çifte standart: Yeni sözleşme Avrupa Birliği ülkelerini kapsamıyor
TEKNOLOJİ
WhatsApp'tan çifte standart: Yeni sözleşme Avrupa Birliği ülkelerini kapsamıyor
Abone Ol Google News
Dünya basınının iki yüzlülüğü

Dünya basınının iki yüzlülüğü

Söz konusu Türkiye olunca tüm hikaye değişiyor.
Kadıköyde 11ler belli oldu

Kadıköy'de 11'ler belli oldu

Fenerbahçe-Erzurumspor maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Tedbirler tabloya yansıdı

​Vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor.

Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.
Futbolcuları<br>için oruç tutuyor

Futbolcuları
için oruç tutuyor

İtalyan kondisyoner, Beşiktaş'ın gizli kahramanı.

İhracata rekor kırdıran ülkeler

İhracata rekor kırdıran ülkeler

Türkiye adım adım 200 milyar dolara koşuyor.

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Anastasiadis'a tepki

​Bakan Koca konuşuyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.