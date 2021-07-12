WhatsApp'ta Kaybolan Mesajlar nasıl etkinleştirilir?

WhatsApp, yeni beta sürümüyle birlikte Kaybolan Mesajlar adını verdiği özelliği aktif etti. Böylece karşı tarafa iletilen fotoğraf ya da videolar tek sefer görüntülendikten sonra otomatik olarak siliniyor. Yani aslında Snapchat'tekine benzer mantıkla mesajlar görüntülendiği anda kayboluyor.

WhatsApp Kaybolan Mesajlar özelliği nedir?

WhatsApp için hayata geçirilen Kaybolan Mesajlar sistemi aslında Süreli Mesajlar şeklinde de geçiyor. Bu yapı özellikle saklanmasına ihtiyaç duyulmayan fotoğraf ve videolar konusunda kullanıcılara yeni bir çözüm sunmuş oluyor. WhatsAppKaybolanMesajlar, bire bir görüşmelerde olduğu gibi gruplarda da kullanılabiliyor.

WhatsApp'ın Kaybolan Mesajlar özelliğinde mesajların iletildiği WhatsApp hesabına 7 gün giriş yapılmazsa içerikler otomatik olarak siliniyor.

WhatsApp'ın bu özellikle alakalı tanımlaması ise şu şekilde:

Süreli mesajların etkinleştirildiği sohbetlere gönderilen mesajlar 7 gün sonra kaybolur.

Medya ve mesajlar sohbetin dışında kaydedikleri konumlardan veya cihazlardan kaybolmaz.

Alıcılar iletme veya ekran görüntüsü alma gibi yöntemler kullanarak mesajları kaydedebilirler.

WhatsApp'ta Kaybolan Mesajları'ı etkinleştirme

WhatsApp'ın Kaybolan Mesajlar sistemini etkinleştirmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

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- Herhangi bir sohbette kişi ismine dokunun.

- Aşağı doğru kaydırarak Kaybolan Mesajlar'ı etkinleştirin.

- Varsayılan olarak Kapalı gelen bu seçeneği Açık olarak işaretleyip etkinleştirin.

Bu sistem aynı şekilde grup sohbetleri için de geçerli.