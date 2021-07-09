WhatsApp'ta videolar orijinal kalitede nasıl gönderilir?

WhatsApp, şu anda 'beta' kapsamıyla kullanıcılar için yeni görüntü kalitesi özelliği üzerinde çalışıyor. Bu sistem, video transfer ederken kaliteyi göstermeyi sağlıyor.

Fotoğraf ya da videoları mesajlaşma uygulamalarında paylaşmak her zaman kaliteden ödün vermek anlamına geliyor. Dolayısıyla birçok kullanıcı kalitenin bozulmaması adına verileri farklı yollarla transfer etmek zorunda kalıyor. WhatsApp'ın yeni özelliği bu noktada kullanıcılara yeni seçenekler sunuyor.

WhatsApp, en yeni beta güncellemesiyle birlikte video transferleri için otomatik, yüksek kalite ve veri transferi özellikleri sunuyor.

WhatsApp video transferinde kalite seçimi ayarı nasıl yapılır?

Artık video transferlerini gerçekleştirmeden önce Ayarlar / Depolama ve Veri üzerinden seçim yapılabiliyor. Burada 3 farklı ibare yer alıyor. Detaylar şöyle:

Auto: Seçimi WhatsApp yapıyor.

Best Quality: Yüksek kalitede transfer sağlıyor.

Data Saver: Veri transferine yönelik düşük boyutlu transfer gerçekleşiyor.

Böylece eğer uygulamada bu seçenek otomatik moddaysa WhatsApp internet bağlantı hızına göre kararı kendisi verip bu şekilde bir gönderim sağlıyor. Ancak kullanıcılar Best Quality seçeneğiyle video çözünürlüğünden hiçbir şekilde feragat etmeden orijinal boyutta transfer sağlayabiliyor. Aynı zamanda Data Saver sayesinde öncelik transferin kısa sürede gerçekleşmesine veriliyor ve kalite düşürülüyor.

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Tabii şu anda özellik beta kapsamında olduğu için henüz tüm kullanıcılara açılmış değil. Ama yakın zamanda herkes tarafından kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.

TEKNOLOJİ WhatsApp video gönderimini hızlandırmak için yeni bir kalite ayarı sunuyor