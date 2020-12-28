Teknoloji Windows 10da kullanıcıların karşısına Adobe Flash Player silme bildirimi çıkmaya başladı
İNTERNET

Windows 10'da kullanıcıların karşısına Adobe Flash Player silme bildirimi çıkmaya başladı

Adobe, 31 Aralık 2020 itibariyle Flash Player desteğini sonlandırıyor. Hatta Windows 10 kullanıcılarına bildirim gönderilmeye başlandı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Adobe Flash Player
Adobe Flash Player

Adobe, uzunca bir süredir çeşitli uyarılarla FlashPlayer desteğinin kesileceğini belirtiyor. Yani aslında yılın son gününden (31 Aralık 2020) itibaren Windows 10 kullanıcılarının FlashPlayer'ı kullanmasının önüne geçilmek isteniyor. Hatta birkaç gün kala Windows 10 kullanıcıları için çeşitli uyarılar da tekrarlanıyor.

Adobe, Windows 10 kullanıcılarına Flash Player'ı silmesi konusunda uyarı gönderiyor.

Flash Player desteği neden sonlanıyor?

Flash Player desteğinin kesilmesinin asıl sebebi güvenlik. Yani aslında hem Windows 7 hem de Windows 10 için bu sistem büyük tehdit oluşturuyor.

Yani az önce bahsettiğimiz tarihten itibaren Adobe artık Flash Player için resmî olarak destek sunmayı tamamen bırakıyor. Ama bu tarih sonrasında yaşanabilecek çeşitli güvenlik problemleri için Adobe tetikte bekliyor. Benzer durum Microsoft tarafında da geçerli.

Gönderilen bildirimde Windows 10 kullanıcılarının Flash'ı silmesi gerektiği özellikle belirtiliyor. Hatta isterseniz doğrudan bu bildirim üzerinden tek tuşla FlashPlayer'ı silebilirsiniz. Burada işlemi daha sonra gerçekleştirmek için de bir düğmeye yer veriliyor.

Hepsinden önemlisi Microsoft, kullanıcıların herhangi bir güvenlik problemiyle karşılaşmaması için gelecek sene Flash'ıotomatikolarakkaldıran bir güncelleme üzerinde de çalışıyor.

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