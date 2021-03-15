Windows 10'daki bazı varsayılan uygulamalar yeni güncellemeyle kaldırılıyor

Kullanıcılar yeni bir bilgisayar satın aldığında, varsayılan olarak daha az uygulamayla gelmesini bekliyor. Ancak ne yazık ki çoğu zaman yeni Windows 10 yüklü sistemler hem Microsoft hem de bileşenüreticilerinin önceden yüklenmiş yazılımlarıyla tıkanıyor. Dolayısıyla işletim sisteminin en temiz kurulumunda dahi Paint 3D ve 3D Görüntüleyici gibi pek de tercih edilmeyen uygulamalar geliyor.

Microsoft'a göre Paint 3D, 3D Görüntüleyici ya da diğer 3D uygulamalara 'sanatçılara' yönelik tasarlanıyor. Ancak tüm sistemlerde varsayılan olarak gelen bu uygulamalar aslında az önce de bahsettiğimiz gibisınırlısayıda bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Microsoft, yeni güncellemeyle birlikte 3D Paint ve 3D Görüntüleyici gibi pek kullanılmayan uygulamaları kaldırıyor.

Microsoft Mağazası üzerinden indirilebilecek

Sun Valley güncellemesiyle bu konuda önemli birtakım düzenlemeler yapılıyor. Windows 10 Sürüm 21H2'den itibaren Paint 3D ya da 3D Görüntüleyici uygulamaları sistemden kaldırılıyor. Sanatçı ya da içerik oluşturucular Microsoft Mağazası üzerinden uygulamaları istedikleri zaman indirebilecekler.

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Ayrıca Dosya Gezgini'nin Kısayollar bölümünün altındaki 3D Nesneler klasörü de ortadan kalkıyor. Microsoft buna ek olarak MatematikGirişPaneli sistemini de ortadan kaldırıyor.

TEKNOLOJİ Microsoft Windows 10 hataları için acil bir güncelleme yayınlandı