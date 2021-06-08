Windows 10'un en güncel sürümüne otomatik yükseltme dönemi başladı

Microsoft, belirli aralıklarla kullanıcıları en güncel Windows sürümüne geçirmek için çalışmalar yapıyor. Eski versiyonların yer aldığı sistemlere bildirimler gönderilirken bir yandan da güvenlikkonusunda uyarılar veriliyor. Son olarak Windows 10 Mayıs 2021 Güncellemesi'ne otomatik yükseltmeler de başladı. Yani kullanıcılar yapmasa da artık Microsoft bu işlemi otomatik olarak gerçekleştiriyor.

Microsoft, en yeni Windows güncellemesinin eski hatalardan arındırılmış bir şekilde sunulduğunu ayrıca belirtiyor.

Birkaç hafta önce yayınlanan Mayıs 2021 Güncellemesi, aslında Sürüm 2004 şeklinde de geçiyor ve kullanıcılar artık yavaş yavaş otomatik olarak bu sisteme yükseltiliyor.

Şirketin konuylaalakalıaçıklaması ise şu şekilde:

Windows'un en yeni versiyonlarını akıllı şekilde kullanıcılara sunmak ve problemsiz bir deneyim yaşatmak için makine öğrenimi sistemlerini tüm aşamalarıyla eğitmeye devam edeceğiz.