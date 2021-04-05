Teknoloji Windows 10un güncellenen Görev Çubuğu yakında hayata geçiyor
İNTERNET

Windows 10'un güncellenen Görev Çubuğu yakında hayata geçiyor

Microsoft, yenilenen Windows 10 Görev Çubuğu'nu Sun Valley isimli güncellemeyle hayata geçirmeyi planlıyor. Böylece hem uygulamaların açılır menüsü hem de özelleştirme seçenekleri artıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Windows 10un güncellenen Görev Çubuğu yakında hayata geçiyor
Windows 10

Microsoft, Windows 10 ile ilgili çeşitli düzenlemeleri yaparken detayları öncelikle geliştiricilerle paylaşıyor. Dolayısıyla programına dahil olan kişiler öncelikli olarak yeni özellikleri kullanabiliyor. Son düzenlemeler, Görev Çubuğu üzerinde büyük değişiklikler gerçekleşeceğini gösteriyor.

Windows 10'un Görev Çubuğu'ndaki yeni düzenleme kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme imkanı da sunuyor.
Windows 10'un Görev Çubuğu'ndaki yeni düzenleme kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme imkanı da sunuyor.

Böylece artık Görev Çubuğu üzerinde Word ya da herhangi bir uygulamaya sağ tıklandığında açılan listede birtakım değişiklikler var. Böylece artık dosyaların konumu için kısayola yer veriliyor. Ek olarak rev Çubuğu üzerinde herhangi bir boş alana sağ tıklandığında Dokunmatik klavye, Windows Ink, Windows Arama ve Görev Görünümü gibi seçenekler geliyor.

Bu düzenlemelerle birlikte aynı zamanda arayüz de güncelleniyor. Böylece kişiselleştirme konusunda da kullanıcılara dahafazlaseçenek sunulması bekleniyor. Son olarak yeni Windows güncellemesinin Ekim'de kullanıcılara açılması bekleniyor.

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