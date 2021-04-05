Windows 10'un güncellenen Görev Çubuğu yakında hayata geçiyor

Microsoft, Windows 10 ile ilgili çeşitli düzenlemeleri yaparken detayları öncelikle geliştiricilerle paylaşıyor. Dolayısıyla programına dahil olan kişiler öncelikli olarak yeni özellikleri kullanabiliyor. Son düzenlemeler, Görev Çubuğu üzerinde büyük değişiklikler gerçekleşeceğini gösteriyor.

Windows 10'un Görev Çubuğu'ndaki yeni düzenleme kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme imkanı da sunuyor.

Böylece artık Görev Çubuğu üzerinde Word ya da herhangi bir uygulamaya sağ tıklandığında açılan listede birtakım değişiklikler var. Böylece artık dosyaların konumu için kısayola yer veriliyor. Ek olarak Görev Çubuğu üzerinde herhangi bir boş alana sağ tıklandığında Dokunmatik klavye, Windows Ink, Windows Arama ve Görev Görünümü gibi seçenekler geliyor.

Bu düzenlemelerle birlikte aynı zamanda arayüz de güncelleniyor. Böylece kişiselleştirme konusunda da kullanıcılara dahafazlaseçenek sunulması bekleniyor. Son olarak yeni Windows güncellemesinin Ekim'de kullanıcılara açılması bekleniyor.

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