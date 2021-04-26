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Teknoloji Windows 10un menüleri çok daha işlevsel seçeneklerle güncelleniyor
İNTERNET

Windows 10'un menüleri çok daha işlevsel seçeneklerle güncelleniyor

Microsoft, Windows 10 için sonbaharda yayınlayacağı Sun Valley güncellemesiyle birlikte menü seçeneklerini artırıyor. Yani yalnızca arayüz güncellemesi ve pencere kenarlarının yuvarlatılması dışında kullanım konusunda da bir dizi özellik sunuluyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Windows 10un menüleri çok daha işlevsel seçeneklerle güncelleniyor
Teknoloji

Microsoft, Windows 10 için sunulacak olan Sun Valley güncellemesiyle birlikte hem tasarım hem de fonksiyonellik anlamında bir dizi özellik planlıyor. Bu noktada Windows Terminal'de çeşitli yenilikler bekleniyor. Hatta Terminal'in Windows 10'da yuvarlatılmış köşelere sahip olacağı da belirtilenler arasında.

Yeni paylaşılan bir ekran görüntüsü, Windows 10'da 'yüzen menüler' olarak isimlendirilen yeni bir özelliğin hayata geçirileceğini ifade ediyor. Bu da aslında Görev Çubuğu'ndan iç menülere kadar işletim sisteminin hemen her noktasında pencerelerin ve tasarımın önemli oranda değişeceğinin habercisi.

Windows 10 görünümünde uzunca bir süredir çerçevelerin yumuşatılması konusu gündemde. Böylece artık Sun Valley güncellemesiyle birlikte bu sistemin gerçeğe dönüşeceği aşikar.

Sonbaharda yayınlanacak olan Sun Valley güncellemesiyle bu değişikliklerin hayata geçmesi bekleniyor.
Sonbaharda yayınlanacak olan Sun Valley güncellemesiyle bu değişikliklerin hayata geçmesi bekleniyor.

Sun Valley güncellemesi ne zaman gelecek?

Windows 10 için köklü değişiklikler içeren Sun Valley güncellemesinin sonbaharda yayınlanması planlanıyor. Ayrıca bu tasarım değişiklikleri Windows 10X için de geçerli olacak. Bu sayede tabletlerde de aynı görünüm ve arayüz kullanılacak.

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