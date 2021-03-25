Windows 10'un yeni Dosya Gezgini simgeleri ortaya çıktı

En son Windows 10 Insider Preview sürümü, platform için yeniden tasarlanmış klasör simgeleri içeriyor. Microsoft, Office paketi için 2019'da buluta geçişi yansıtan yeni simgeleri paylaştı ve zamandan bu yana Windows 10'un temel uygulamaları (Takvim ve Posta gibi) için güncellenmiş simgeler konuşuluyor. En son simge grubu, Masaüstü, Belgeler, İndirilenler ve Resimler gibi üst düzey kullanıcı klasörleri dahil olmak üzere DosyaGezgini'ndeki birçok farklı klasörün görünümü değiştiriyor.

Böylece Windows 10'un simgeleri yeni sürümle birlikte güncellenmiş oluyor.

Windows 10 simgeleri güncelleniyor

Microsoft, klasörlerin yönünü de değiştiriyor. Güncellenen tasarımlardaki asıl hedef ise simgelerin ilk bakışta ayırt edilebiliyor olması. Bu arada, artık seçim yapılabilecek birden fazla sarı renkli klasör yok. Teknoloji devi, Geri Dönüşüm Kutusu ve YerelDisk simgelerini de yana bakmak yerine öne bakacak şekilde güncelliyor. Ayrıca Microsoft daha uyumlu bir görünüm için Windows 10 simgelerini sunmaya devam edeceğini belirtiyor.

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Şirket ayrıca en son Önizleme yapısıyla birkaç değişikliğe gitti. Windows Araçlarını Başlat'ta Windows Yönetimsel Araçlar klasörünü yeniden adlandırdı ve yeni kısayollar için de destek ekledi.

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