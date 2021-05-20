Windows 10X projesi tamamen iptal edildi

Microsoft, bir süredir devam eden söylentilerin ardından Windows 10X konusunda beklenen açıklamayı yaptı. Şirket, bu yeni işletim sistemini yayınlamayacağını net bir şekilde duyurdu. Anlaşılan o ki büyük ihtimalle Windows 10X'e aslında gerek olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Tabii böylece bu işletim sistemindeki geliştirmeler ve birikimler doğrudan Windows 10'a aktarılmış olacak.

Windows 10X nedir? Microsoft'un bundan 2 yıl önce duyurduğu Windows 10X, daha çok Surface ve katlanabilir cihazlarda kullanım için geliştirilen bir işletim sistemi.

Windows 10X'in en önemli avantajlarından biri ise dokunmatik ekranlı cihazlarda kullanım için tasarlanıyor olmasıydı.

Konuyla alakalı olarak Windows Geliştirme, Servis ve Dağıtım Başkanı John Cable'ın konuyla alakalı bir açıklaması var. Şöyle ki:

Windows 10X'i piyasaya çıkarmak yerine deneyimden yararlanarak Windows 10X teknolojisini, Windows'un diğer bölümlerine entegre ediyoruz.

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