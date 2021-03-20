Windows 10X'in çıkış tarihi erteleniyor

Microsoft, geçen yıl Windows 10X üzerindeki çalışmalarında önemli aşamalar kaydetti. Bununla birlikte ortaya çıkan haberler, işletim sisteminin 2021'in başında duyurulabileceği yönündeydi. Fakat son bilgilere göre Microsoft bu kararı erteliyor.

Özellikle Windows 10 konusundaki sızıntılarıyla bilinen Zac Bowden'a göre Windows 10X'in çıkışı yılın ikinci yarısına kaldı. Bowden, Microsoft'un bu konuda hassas olduğu ve özellikle işletim sistemindeki çeşitli problemlerinin ortadan kalkmasıyla birlikte duyurulacağını ifade ediyor.

Windows 10X özellikle hırsız koruma sistemiyle de ön plana çıkıyor.

Microsoft, çok uzun süredir daha hızlı ve güvenli bir Windows 10 sürümü üzerinde çalışıyor. Hatta Windows 10X de bu vizyonun bir parçası. Özellikle Hırsızlığa Karşı Koruma konusunda da ek detaylar sunacağı belirtiliyor. Böylece bilgisayarı çalan kişinin verileri silmesi ya da sistemi sıfırlaması için Microsoft hesabıyla oturum açıp PIN kodu girmesi gerekiyor.

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