Windows 11 eski Başlat Menüsü'ne dönmeyi engelliyor

Windows 11, en son sürümle birlikte geleneksel Windows 10 Başlat Menüsü'ne geri dönme sistemini tamamen engelledi. Yani aslında Windows 11'in yeni Başlat Menüsü'nden memnun olmayan kişilerin ufak ayarlamalar sayesinde eski Başlat Menüsü'ne dönmesi mümkün değil.
Eski Başlat Menüsü'ne dönüş engelleniyor
Bu pek de şaşırılacak bir durum değil. Zira eski Başlat Menüsü'ne dönme yeteneği yalnızca ilk sürümde mevcuttu. Geçişin özellikle KayıtDefteridüzenlemesi gerektirmesi nedeniyle de bu işlem pek önerilmiyordu.
Ama bugün gelinen noktada 22000.65 sürümüyle birlikte Windows 11'in KayıtDefteri düzenlenmesi de ortadan kalkıyor.