Teknoloji Windows 11 için ilk güncelleme 2022nin ikinci yarısında yayınlanacak
İNTERNET

Windows 11 için ilk güncelleme 2022'nin ikinci yarısında yayınlanacak

Microsoft, birkaç hafta önce tanıttığı Windows 11 için ilk büyük güncellemenin 2022'nin ikinci yarısında yayınlanacağını duyurdu. Ayrıca şirketin bu tarihten sonra da kademeli olarak güncelleştirmelere devam edeceği de netleşti.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Windows 11 için ilk güncelleme 2022nin ikinci yarısında yayınlanacak
Windows 11

Microsoft'un bundan birkaç hafta önce tanıttığı yeni masaüstü işletim sistemi Windows 11, hem tasarım hem de özellik konusunda bir dizi yenilikle geliyor. Bunlar arasında değişen Başlat Menüsü görünümünden tutun Ayarlar içeriklerinin güncellenmesine kadar çok fazla seçenek yer alıyor.

Windows 11 henüz tüm kullanıcılara sunulmamış olsa da güncellemelerle alakalı bilgiler gelmeye başladı. Hatta büyük Windows 11 güncellemesinin gelecek yıl ortasında yayınlanacağı da netleşti. Tabii bu noktadan sonra işletim sistemi için kademeli olarak güvenlik ve özellik güncellemeleri yayınlanacak.

Ek olarak Microsoft'un her sürüm için 2 yıl destek sunacağı ve kurumsal kullanıcılar için de 3 yıl boyunca destek verileceği belirtiliyor.

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