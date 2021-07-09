Windows 11 yeni düzeltme ve özelliklerle güncellendi

Microsoft, birçok hata düzeltmesi ve yeni özellikler getiren Windows 11 güncellemesi yayınladı. Testderlemesinin geliştirici kanalında yayınlanmasından bu yana iki hafta geçti ve birçok kullanıcı, Microsoft'un en son yükseltmesinin nasıl çalıştığını ve şirkete geri bildirimde bulunacak herhangi bir iyileştirme olup olmadığını test etmesine olanak sağladı.

Güncelleme için Ayarlar / Windows Update üzerinden kontrol sağlanabiliyor. Tabii şu anda yalnızca Insider'a kayıtlı beta kullanıcıları için geçerli.

Windows 11'deki yenilikler neler?

Windows 11 için yayınlanan yeni güncelleme, Başlat menüsüne özel bir arama çubuğu getiriyor. Bu daha önce gizliyken ve yalnızca bir sorgu yazmaya ne zaman başlayacağınızı gösterirken, sorgunun her zaman görünmesi; ihtiyaç duydukları uygulamayı bulmak isteyen kişilerin işini çok önemli oranda kolaylaştırıyor.

Görev Çubuğu artık aynı anda birden fazla monitörde de görülebiliyor. Böylece bir uygulamaya veya Başlat Menüsü'ne daha önce olduğu gibi erişmek için monitörlerden birine imleci götürmenize gerek kalmadan kolayca ulaşmak mümkün hale geliyor.

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Windows 11 çalıştıran kullanıcıların geri bildirimleri sayesinde bu derlemede çok sayıda düzeltme olsa da, bu derlemede aşağıdakiler gibi başka iyileştirmeler var. Şöyle ki:

- Dikey yönde daha küçük PC'leri kullanırken mevcut ek yerleşik düzenleri bu duruş için optimize edilmiş. Artık dört kadran yerine üç uygulamayı üst üste yerleştirmeyi seçebilirsiniz.

- Dizüstü bilgisayarınızda pil azaldığında veya yeni Windows 11 görsel tasarımıyla ekran ayarlarınızı değiştirdiğinizde uyarı gibi birkaç sistem uyarısı iletişim kutusu artık güncellendi.

- Güç Modu ayarları artık Ayarlar'daki Güç ve Pil sayfasına eklendi.

- Artık masaüstünde sağ tıklandığında 'Daha fazla seçenek göster'i tıklamanıza gerek kalmadan doğrudan Yenile seçeneğine sahip.

En son sürüme nasıl güncelleyebilirim?

Şu anda her ne kadar Windows 11 için final sürümü yayınlanmamış olsa da Windows 10'da Ayarlar kısmı üzerinden Windows Update'e tıklayarak en son sürüme güncelleyebilirsiniz. Tabii bu noktada Kontrol Et ve en son 22000.65 yapısı görünmelidir.

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