Windows 11'de varsayılan web tarayıcı nasıl değiştirilir?

Microsoft, birkaç hafta önce tanıttığı Windows 11 ile bir dizi önemli yenilik sunuyor. Güncellenen tasarım ve arayüzün yanı sıra özellik kısmında da ciddidüzenlemeler var.

Tabii bunlarla birlikte işletim sisteminin yeni sürümünde birtakım ayar değişiklikleri sunuluyor. Varsayılan web tarayıcı düzenlemesini buna çok iyi bir örnek. Bu düzenlemeler Windows 11'in resmi önizleme sürümü için geçerli elbette. Daha sonrasında ek bir güncelleme de sunulabilir.

Önceki sürümde olduğu gibi Windows 11'de kurulu olarak gelen varsayılan web tarayıcı Microsoft Edge. Üstelik Windows 10'daki düzenlemenin dışında farklı bir web tarayıcısı varsayılan hale getirmek yeni sistemde biraz daha zor olacak gibi görünüyor.

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Google Chrome, varsayılan web tarayıcı olarak ayarlamak için en mantıklı seçeneklerden biri.

Yeni bir web tarayıcı yükleyin

İlk aşamada Windows 11'de varsayılan olarak ayarlamak istediğiniz web tarayıcısını belirleyerek yükleyin. Evet; çok fazla seçenek var ama bu noktada en mantıklı birkaç tane uygulamaya aşağıdan ulaşmak mümkün.

Bu arada varsayılan web tarayıcı değişiminde HTTP, HTTPS ve diğer seçeneklerin de ayrı ayrı olarak Chrome ya da Firefox şeklinde ayarlanması gerekiyor. Yani aslında Microsoft, Windows 11 ile birlikte bu süreci biraz zorlaştırmış gibi görünüyor.

Windows 11'de varsayılan web tarayıcısını ayarlama

Yeni bir web tarayıcı kurduktan sonra işlem Windows 11'in varsayılan tarayıcısını değiştirmekten geçiyor. Bunun için ilk etapta Ayarlar / Uygulamalar / Varsayılan Uygulamalar kısmına erişmek şart.

Ardından kurmuş olduğunuz web tarayıcı uygulaması burada alt kısımda görünüyor. Seçim yapıp sistemi yeniden başlattığınızda işlem tamamlanıyor. Böylece Microsoft Edge yerine varsayılan web tarayıcı kolayca değiştirilebiliyor.

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İsteyen kullanıcılar yeni bir tarayıcı kurduğunda karşısına çıkan 'varsayılan olarak ayarla' seçeneği üzerinden de benzer işlemi gerçekleştirebilir.

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