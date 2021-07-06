Teknoloji Windows 11e ücretsiz yükseltmede süre sınırı olabilir
İNTERNET

Windows 11'e ücretsiz yükseltmede süre sınırı olabilir

Microsoft, birkaç hafta önce tanıttığı yeni masaüstü işletim sistemi Windows 11 için duyurulara devam ediyor. Windows 10 kullanıcılarının herhangi bir ücret ödemeden yükseltme yapacağını açıklayan şirket şimdi de bu geçiş sırasında süre sınırı olabileceğini açıkladı. Yani süre bittiğinde güncelleme için ödeme yapmak gerekebilir.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Windows 11e ücretsiz yükseltmede süre sınırı olabilir
Windows 11

Microsoft, Windows 11'i duyurduktan hemen sonra Windows 10 kullanıcıları için yeni işletim sistemine yükseltme sunulacağını da bildirdi. Daha sonra, gereksinimleri karşılayan tüm sistemler için güncellemenin 2022'nin başında geleceği netleşti. Bugün gelinen noktada ise Windows 10'dan Windows 11'e ücretsiz geçişin belirli süreyle kısıtlanabileceğini Microsoft'un yaptığı açıklama şu şekilde:

    Uygun sistemlerde ücretsiz yükseltme için belirli bir bitiş tarihi yok. Ancak Microsoft sonunda ücretsiz güncellemeleri sağlamayı durdurma hakkını saklı tutar. Bitiş tarihi, güncellemenin büyük ölçekli duyurusundan bir yıl sonra gelmeyecek.

Windows 11'deki köklü değişikliklerin başında Microsoft Mağaza da geliyor.
Windows 11'deki köklü değişikliklerin başında Microsoft Mağaza da geliyor.

Yani kullanıcılar 2022 yılı boyunca Windows 10'dan Windows 11'e ücretsiz yükseltme yapabilecekler. Ancak bu olasılığın 2023'te devam edip etmeyeceği soru işareti.

Şirket ayrıca ilgili güncellemenin yayınlanmasından hemen sonra tüm kullanıcıların Windows 11'e geçemeyeceğini de belirtiyor. Bunun sebebi kademeli bir sistem sunuluyor olması. Yani bölgeye ya da ülkeye bağlı olarak Windows 10'dan yükseltmenin biraz zaman alabileceği söyleniyor.

Ayrıca Windows 11 için ilk büyük güncellemenin 2022'nin ikinci yarısında yayınlanacağını hatırlatmakta yarar var.

Windows 11, eskiye oranla bir dizi tasarım ve özellik güncelleştirmesi içeriyor. Ayrıca kullanıcıların en çok şikayet ettiği noktalardan biri olan MicrosoftMağaza da güncellenen haliyle epey dikkat çekici özellikler sunuyor.

Windows 11 ile birlikte Microsoft Mağaza çok daha dikkat çekici hale geliyor
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Windows 11 ile birlikte Microsoft Mağaza çok daha dikkat çekici hale geliyor

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