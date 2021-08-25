Teknoloji Windows 11in Ekimde tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor
İNTERNET

Windows 11'in Ekim'de tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor

Microsoft'un Haziran sonunda tanıttığı Windows 11'in bu yıl Ekim'in son haftalarında tüm kullanıcılara açılması söz konusu. Bir dizi yeni özellikle gelen Windows 11, böylece sene sonunda herkes tarafından indirilebilir hale gelecek.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Windows 11in Ekimde tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor
Windows 11

Microsoft, Haziran'ın son haftasında internet üzerinden yayınladığı etkinlikle birlikte yeni nesil Windows'u resmen duyurdu. Şirketin ürün yöneticisi Panos Panay'ın tanıttığı Windows 11 ile birçok yeni özellik geliyor. Yeni bir Başlat Menüsü, çoklu pencere desteği, gelişmiş araç çubukları, artan performans ve tasarımdaki birtakım düzenlemeler örneklerden birkaçı.

Son ortaya çıkan bilgiler, Windows 11'insenesonunda tüm kullanıcılara sunulacağı yönünde. Hatta tahminler Ekim ayının son haftası işaret ediliyor. Net tarihin Microsoft tarafından birkaç hafta içinde duyurulması bekleniyor.

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