Windows 11'in Ekim'de tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor

Microsoft, Haziran'ın son haftasında internet üzerinden yayınladığı etkinlikle birlikte yeni nesil Windows'u resmen duyurdu. Şirketin ürün yöneticisi Panos Panay'ın tanıttığı Windows 11 ile birçok yeni özellik geliyor. Yeni bir Başlat Menüsü, çoklu pencere desteği, gelişmiş araç çubukları, artan performans ve tasarımdaki birtakım düzenlemeler örneklerden birkaçı.
Son ortaya çıkan bilgiler, Windows 11'insenesonunda tüm kullanıcılara sunulacağı yönünde. Hatta tahminler Ekim ayının son haftası işaret ediliyor. Net tarihin Microsoft tarafından birkaç hafta içinde duyurulması bekleniyor.