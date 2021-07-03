Teknoloji Windowsun klasikleşen mavi hata ekranı değişiyor
İNTERNET

Windows'un klasikleşen mavi hata ekranı değişiyor

Microsoft, birkaç hafta önce duyurduğu Windows 11 ile birlikte köklü değişiklikler yapıyor. Sistemdeki yeni özelliklerin ve ortadan kaldırılan hataların yanı sıra artık klasikleşen mavi hata ekranı da değişiyor ve olası bir hatada kullanıcıların karşısına siyah renkli yeni bir ekran çıkıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Windowsun klasikleşen mavi hata ekranı değişiyor
Windows 11

Başlat Menüsü, Microsoft masaüstü işletim sisteminde görsel olarak ele geçirilen tek öğe olmayabilir. Yeni sızan bilgilere göre Windows 11, hepimizin bildiği ve korktuğu şu anki mavi ekran yerine siyah bir ekrana sahip olacak. Yani aslında bir anlamda Microsoft'un klasik mavi ekranı tarih oluyor da denilebilir.

Microsoft, Windows 11'de henüz BSODsistemini etkinleştirmedi. Ama mevcut önizleme yapısında yeni BSOD'yi etkinleştirmenin bir yolu var. Ancak Windows kayıtdefterinin düzenlenmesi gerekiyor.

Yeni hata ekranı renginin neden değiştiği tam olarak belli değil. Bununla birlikte işletim sisteminin daha modern bir görünüme kavuşması için düzenleme yapıldığını tahmin etmek pek de zor değil. Microsoft'un sonbaharda Windows 11'i piyasaya sürdüğü an ile şu an arasında ciddi bir özellik farkı olacağını da aşikar.

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