Windows'un klasikleşen mavi hata ekranı değişiyor

Başlat Menüsü, Microsoft masaüstü işletim sisteminde görsel olarak ele geçirilen tek öğe olmayabilir. Yeni sızan bilgilere göre Windows 11, hepimizin bildiği ve korktuğu şu anki mavi ekran yerine siyah bir ekrana sahip olacak. Yani aslında bir anlamda Microsoft'un klasik mavi ekranı tarih oluyor da denilebilir.

Microsoft, Windows 11'de henüz BSODsistemini etkinleştirmedi. Ama mevcut önizleme yapısında yeni BSOD'yi etkinleştirmenin bir yolu var. Ancak Windows kayıtdefterinin düzenlenmesi gerekiyor.

Yeni hata ekranı renginin neden değiştiği tam olarak belli değil. Bununla birlikte işletim sisteminin daha modern bir görünüme kavuşması için düzenleme yapıldığını tahmin etmek pek de zor değil. Microsoft'un sonbaharda Windows 11'i piyasaya sürdüğü an ile şu an arasında ciddi bir özellik farkı olacağını da aşikar.

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