Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Xiaomi CEOsu iPhone ile yakalandı Tepki toplayınca paylaşımını sildi
SOSYAL MEDYA

Xiaomi CEO'su iPhone ile yakalandı: Tepki toplayınca paylaşımını sildi

Akıllı telefon pazarında son dönemin en hızlı yükselen markalarından olan Xiaomi hayranlarını üzen mesaj, bu kez şirketin CEO'sundan geldi. Şirketin CEO'sunun sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, gündelik hayatında iPhone kullandığı ortaya çıktı. Xiaomi CEO'su Lei Jun, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

Haber Merkezi Diğer
Xiaomi CEO'su Lei Jun
Xiaomi CEO'su Lei Jun

Akıllı telefon pazarında son yıllarda yaptığı atakla Apple’ın hemen ardından dördüncü büyük oyuncu konumuna yükselen Xiaomi CEO'su Lei Jun’un bir paylaşımı, markanın milyonlarca tutkununu hayal kırıklığına uğrattı.

Xiaomi CEO'su Lei Jun'un sosyal paylaşım sitesi Weibo'da kitap okumakla ilgili fotoğraflı bir paylaşım yaptı. Ancak Çin'in Twitter'ı Weibo’da paylaşımın yapıldığı cihazın bilgisinin paylaşıma eklenmesi özelliğini hesaba katmayınca, Xiaomi CEO’sunun gündelik hayatında kullandığı telefonun iPhone olduğu da ortaya çıkmış oldu.

  • Xiaomi hayranlarının tepkisine neden olan bu olayın ardından, Xiaomi CEO'su Lei Jun, iPhone ile yaptığı bu paylaşımını silip, bu kez Xiaomi Mi 10 Pro ile paylaşım yaptı. Ancak CEO’un attığı bu geri adıma karşın, Xiaomi markasını yakında takip eden bir çok kullanıcı, sosyal medya üzerinden yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirdi.

Daha önce de yakalanmışlardı

Financialexpress'in haberine göre; Xiaomi CEO’sunun başına gelen bu durum, daha önceki geçen yıllarda Huawei ve Realme gibi akıllı telefon markalarının başına da gelmiş, sözkonusu şirketlerin CEO'ları da iPhone kullanırken yakalanmışlardı.

Abone Ol Google News
Pes dedirten manzara

Pes dedirten manzara

​Çocuğunu elinden tutan, izin saatinde alışverişe koştu.
75 milyon euroluk ihmal

75 milyon euro'luk ihmal

​Fenerbahçe, elindekini de kaybediyor.
İmamoğlu aramadı!

'İmamoğlu aramadı!'

İBB'nin şehit itfaiyecisi Çolak'ın ağabeyi veryansın etti.
Yıkım durduruldu

Yıkım durduruldu

Belediye nazikçe sökerken, Özdil'in avukatı soluğu adliyede aldı.
'Mansur Yavaş<br>algı peşinde'

'Mansur Yavaş
algı peşinde'

​'İstediği parayla değil asbestli Ankara'nın yeni boruları bile değişir.'
Fenerbahçe için<br> teklifleri reddetti

Fenerbahçe için
teklifleri reddetti

Sarı lacivertlileri heyecanlandıran açıklama geldi.

Sıcak hava <br>dalgası geliyor

Sıcak hava
dalgası geliyor

​Mevsim normallerinin 13 dereceye kadar üzerine çıkacak.

Mesafeli<br>tatil başlıyor

Mesafeli
tatil başlıyor

​Bakan Ersoy otellerin uyacağı kuralları açıkladı.
Bu mutluluk görülmeye değer

Bu mutluluk görülmeye değer

Günler sonra sokağa çıkıp doyasıya eğlendiler.
Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

İndirim sonrası üç ilde pompada yeni fiyatlar...
Akşener'e<br>'aracı' cevabı

Akşener'e
'aracı' cevabı

​Hatırları hoş olsun diye isim verecek değilim, kendileri açıklasınlar.
Okullar<br> ne zaman açılacak?

Okullar
ne zaman açılacak?

Bakan Selçuk 'tek cevabı var' dedi ve açıkladı.
Kubbeler şehri<br>Semerkant

Kubbeler şehri
Semerkant

​Emir Timur'un kabrine kırk bin kez yazılan lafız.
Saygı göstermeyiz

Saygı göstermeyiz

​Erzurumspor Başkanı ​Hüseyin Üneş, Beşiktaş iddialarına yanıt verdi.
Avrupa'nın<br> en uzunu olacak

Avrupa'nın
en uzunu olacak

Dev projenin yüzde 68'i tamamlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.